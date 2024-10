Путин има безумен план за Украйна

Руският президент Владимир Путин има безумен план за войната в Украйна, който включва забрана за продажба на презервативи в Русия, за да се увеличи раждаемостта във федерацията, предаде News.de.

В социалната мрежа X Антон Геращенко, съветник на украинското МВР, написа, че Путин планира „безкрайна война“ срещу Украйна. След 15 години Русия ще се нуждае от нови количества пушечно месо и заради това в момента войници се изграждат още в детските градини.

Русия ще забрани продажбата на презервативи и контрацептиви на някои категории от населението, посочи Геращенко. Такива мерки се споделят и от руския философ Александър Дугин. „Предстоят ни десетилетия на конфронтация със Запада. Страната има нужда от воини, които да водят тази борба. И майки, които да раждат тези воини. Затова трябва спешно да се увеличи раждаемостта“, посочи той.

Подобни думи не са случайни. Смята се, че Путин пряко се влияе от идеологията на Дугин и влиянието му в Кремъл е огромно. Наскоро Путин каза, че децата трябва да бъдат обучавани на „важни неща“ от най-ранна възраст. Можем да се досетим, че сред „важните неща“ няма да са самоуважението и зачитането на териториалната цялост на другите държави, посочи Геращенко.

Русия търпи огромни човешки загуби във войната си срещу Украйна. Целта на Москва е само една – капитулацията на Украйна, и Кремъл към момента няма готовност за преговори с различен краен сценарий.

Въпреки загубите руската армия продължава да напредва в Източна Украйна, разполагайки с много по-голям ресурс от украинските сили. Киев ще представи своя „план за победа“ на редовната среща на високо равнище на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ за Украйна, която ще се проведе на 12 октомври в американската военновъздушната база „Рамщайн“ в Югозападна Германия. „Ще представим плана за победа, ясни, конкретни стъпки за справедлив край на войната“, заяви Володимир Зеленски.

Putin is planning an endless war, with soldiers starting barely out of daycare.

So, he plans that in 15 years, cannon fodder will be needed in even greater quantities. That is why Russia is going to ban the sale of condoms and contraceptives to some categories of the population… pic.twitter.com/ET8xqAIezQ