Украинската армия нанесе удар по петролен склад във Феодосия

Украинската армия съобщи официално днес, че е нанесла удар по петролен склад в черноморския пристанищен град Феодосия, в югоизточната част на окупирания от Русия през 2014 г. Кримски полуостров, предаде Ройтерс, след като по-рано информира за избухнал пожар там, съобщи БТА.

"Терминалът във Феодосия е най-големият в Крим за разтоварване, складиране и разпределение на петролни продукти, които са използвани и за нуждите на окупационната руска армия", се казва в изявлението на Въоръжените сили на Украйна в приложението "Телеграм".

След избухването на пожара руските власти във Феодосия обявиха извънредна "техническа" ситуация, съобщи още Ройтерс. Олег Крючков, съветник на ръководителя на така наречената Република Крим, съобщи в "Телеграм", че при пожара няма пострадали според постъпилите за момента данни.

Ройтерс уточнява, че очевидци са видели няколко цистерни в склада да горят, а са отекнали и експлозии. "На вниманието на жителите на окръг Феодосия: въведена е извънредна техническа ситуация от общински характер", се казва в изявлението на местните руски власти в социалната мрежа "ВКонтакте".

Руското министерство на отбраната обяви на свой ред днес, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана на Русия е унищожила 21 украински дрона, 12 от които над Кримския полуостров. Шест безппилотни летателни апарата са били свалени над Курска област, а другите - над Белгородска, Брянска и Воронежка област, уточнява министерството на отбраната на Русия в приложението "Телеграм".

The AFU General Staff has confirmed the strike on Feodosiya



It is reported that Crimea's largest offshore oil terminal in terms of refining volumes was hit. pic.twitter.com/9ctvCaUV2z