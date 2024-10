Руснаците наредиха евакуация в Крим заради поразен петролен терминал

Руските власти наредиха днес евакуацията на повече от хиляда цивилни граждани на втория ден от пожара в голям петролен терминал в Крим, който според Киев е причинен от удар на Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„За да се гарантира безопасността на хората, живеещи в близост до обекта [...], е извършена временна евакуация на 1047 души в центрове за настаняване“, съобщи на канала си в "Телеграм" Игор Ткаченко, кмет на град Феодосия, където се намира терминалът.

По данни на руските служби за спешна помощ, цитирани от държавната новинарска агенция РИА Новости, пожарът не е овладян и продължава да се разпространява, като са се запалили три резервоара за петролни продукти. „Площта на пожара в петролния терминал се е разраснала до 2500 кв. метра“, казва пред РИА Новости неназован спасител.

Украинската армия заяви вчера, че е ударила с ракети петролния терминал на Феодосия в Източен Крим. Според Киев това е „най-големият“ петролен терминал на Кримския полуостров и снабдява руската армия. Руските власти потвърдиха за пожара, без да посочват причината за него.

През септември миналата година Украйна вече беше използвала ракети с далечен обсег, за да удари щаба на руския Черноморски флот в Севастопол, припомня АФП.

The oil terminal in Feodosia has been on fire for the second day already



The Russian media say that new tanks exploded there in the evening and at night. pic.twitter.com/IfYPIn4nHZ