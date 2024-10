Пълен провал със стратегическото отделяне! Чехия харчи пет пъти повече за петрол от Русия, отколкото за военна помощ за Киев

Чехия, Унгария и Словакия се възползваха от дерогацията си от забраната на Европейския съюз (ЕС) за вноса на руски петрол, за да запазят и дори да увеличат количествата на закупувания на руски суров петрол след нахлуването на Русия в Украйна.

Това се посочва в доклад на директора на програма "Енергетика и климат" към центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров и Исак Леви, ръководителя на екипа за политика и енергиен анализ Европа-Русия към Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (Centre for research on energy and clean air - CREA).

Данните сочат, че Чехия е дала за руски нефт и газ над 7 млрд. евро. Сумата е над пет по-голяма от стойността на подпомагането, което страната е предоставила на Украйна. Данъчните приходи в Кремъл от вноса на петрол в Чехия от началото на войната в Украйна възлизат на повече от 2,3 млрд. евро. Зависимостта на Чехия от вноса на руски нефт през 2023 г. нараства и достига 60%, въпреки обявените намерения на правителството на страната за постепенното му спиране.

Единственият преработвател на суров петрол в Чехия е полската компания Орлен Унипетрол. Тя увеличава покупките на руски нефт, който през 2023 г. е средно с 21% по-евтин от азерския. Според доклада тази стратегия е допринесла за свръхпечалба на компанията от около 1,2 млрд. евро. Въпреки евтиния руски нефт, цените на горивата в Чехия не се понижават.

Анализът показва, че Чехия може да замени изцяло доставките на руски нефт чрез максимално използване на Трансалпийския петролопровод, увеличаване на вноса на петролни продукти от Германия и използване на огромните запаси на петрол в страната. В доклада се отбелязва, че страната може напълно да спре да купува и руски газ, тъй като разполага с достатъчно алтернативни доставки от Норвегия и световния пазар на втечнен природен газ.

Според авторите на проучването, за да завърши стратегическото си отделяне от руския петрол, ЕС трябва да запълни всички пропуски в санкциите, като спре изключенията за петролопровода "Дружба" и затвори вратичката за рафиниране на руски петрол в трети страни, която им позволява да увеличат максимално закупуването на руски нефт и да продават излишъка от горивата в ЕС.