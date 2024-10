Пентагонът в Киев! Лойд Остин обяви нов пакет от 400 милиона долара военна помощ за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Киев с министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Бих искал да благодаря министъра на отбраната Лойд Остин за посещението, на американския народ, на президента Байдън, както и на двупартийната подкрепа в САЩ, за това, което беше направено по време на тази война“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че е благодарен за неотдавнашната среща в Брюксел на равнище НАТО-Украйна. "Това беше възможност да се изгради пряк диалог с министрите на отбраната на съюзническите държави. След това се състоя и много силна среща на ниво министри на отбраната от Г-7", каза Зеленски.

Президентът на Украйна благодари също на Джо Байдън за последния пакет от помощи. "Разбира се, в телефонния ни разговор ние обсъдихме много аспекти на сътрудничеството, особено по отношение на Плана за победа, подготовката за зимния период, нашите способности за противовъздушна отбрана. Обсъдихме подробно и пакетите с помощи, които ще бъдат много важни за нас през зимата“, каза президентът на Украйна.

Зеленски заяви, че е обсъдил с Остин въздушната отбрана и темата за нанасяне на удари в дълбочина на Русия.

"Освен това се съсредоточихме върху усилията за увеличаване на производството на бойни дронове, крилати ракети, артилерийски снаряди и системи за противовъздушна отбрана“, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.



