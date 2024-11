Тръмп назначи 27-годишна блондинка за говорителка на Белия дом

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп посочи за говорителка на Белия дом 27-годишната Карълайн Левит, съобщи Ройтерс, предаде bTV.

Русокосата дама бе говорителката на предизборната му кампания и се е харесала на Тръмп с пламенната си защита в интервюта и с умението си да не се притеснява, твърдят съветници на бъдещия президент. „Имам най-голяма увереност, че тя ще се справи отлично на подиума и ще помогне за предаването на нашето послание към американския народ, докато ние, правим Америка отново велика“, се казва в изявлението на Тръмп.

Работата на прессекретаря на Белия дом обикновено е да помага за информирането на американския народ за дейностите на президента, без да предава доверието му. Предизвикателството пред Левит ще бъде да предава надеждна информация и да печели доверие сред репортерите, като същевременно запазва силна лоялност към Тръмп.

Левит ще бъде най-младият човек, заемал някога длъжността прессекретар на Белия дом. Предишният най-млад такъв е Рон Зиглер, който е на 29 години, когато президентът Ричард Никсън му възлага тази длъжност през 1969 г. Родена в Ню Хемпшир, Карълайн Левит беше помощник прессекретар през втората част от първия мандат на Доналд Тръмп от 2017 г. до 2021 г.

Когато Тръмп беше победен от Джо Байдън през 2020 г., Левит стана директор по комуникациите на републиканския представител на САЩ Елиз Стефаник, която беше избрана от Тръмп за негов посланик на САЩ в ООН. През 2022 г. Левит се кандидатира за място в Камарата на представителите на САЩ от Ню Хемпшир, като печели първичните избори на републиканците. Тя губи общите избори от демократа Крис Папас, но това ѝ дава ценен опит в публичното говорене.

Тя се присъединява към кампанията на Тръмп през 2024 г. и е главен говорител на преходния екип на новоизбрания президент. За четири години Джо Байдън е имал двама прессекретари: Джен Псаки и Карин Жан-Пиер. Тръмп, който е внимателен наблюдател на защитниците си и на това дали са достатъчно твърди, е имал четирима прессекретари по време на мандата си от 2017 до 2021 г. Това са Шон Спайсър, Сара Сандърс, Стефани Гришам и Кейли Макенани.

