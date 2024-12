САЩ и НАТО със засилен фокус върху стабилността в Западните Балкани

Поддържането на сигурен и стабилен регион на Западните Балкани представлява приоритет за НАТО и САЩ, заяви днес американската мисия при алианса в профила си в Екс, предава БТА.

„Тази седмица бяхме домакини на шестима експерти от Западните Балкани – от Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония и Черна гора – в седалището на НАТО. Така подчертахме нашия политически диалог и практическо сътрудничество със Западните Балкани“, се казва в съобщението на мисията на САЩ.

Maintaining a safe, secure, and stable Western Balkan region is both a #NATO and 🇺🇸 priority. This week, we hosted six Western Balkans 🇦🇱🇧🇦🇽🇰🇷🇸🇲🇰🇲🇪 emerging experts for a visit to @NATO HQ, emphasizing our political dialogue and practical cooperation with the Western Balkans.… pic.twitter.com/OWyHjN7JzS