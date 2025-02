Гласът на Путин: Ако наречем нещата такива, каквито са, това е предложение да се купи военна помощ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува предложението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да окаже военна помощ на Украйна в замяна на достъп до нейните редкоземни ресурси, пише "Политико".

"Ако наречем нещата такива, каквито са, това е предложение да се купи помощ - с други думи, не да се даде безусловно или по някакви други причини, а конкретно да се предостави на търговска основа", заяви Песков пред репортери. вторник.

"Би било по-добре, разбира се, помощта изобщо да не бъде предоставяна, тъй като това би допринесло за края на този конфликт", добави той относно войната.

Тръмп обяви в понеделник , че иска да сключи сделка с Украйна, в която САЩ ще предоставят военна помощ за войната срещу руския президент Владимир Путин в замяна на редкоземни метали на Украйна.

Украйна има стратегически резерви от титан, литий, графит и уран, което е от решаващо значение за нейната бъдеща икономическа стабилност и потенциално част от изчислението при балансирането на незабавната помощ с дългосрочния суверенитет върху нейните ресурси.

Някои от критичните минерали са в райони, които в момента са окупирани от Русия, която води война срещу Украйна от 2014 г. и започна пълномащабна инвазия през 2022 г.

Украйна все още не е коментирала предложението на Тръмп, но споделянето на ресурси със съюзниците е част от "плана за победа" на президента Володимир Зеленски за войната срещу Русия.

Германският канцлер Олаф Шолц разкритикува предложението на Тръмп, наричайки го "много егоистично, много егоцентрично" и твърдейки, че Украйна ще се нуждае от природните си ресурси, за да финансира следвоенното възстановяване.

По-късно темата коментира и заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Trump explained how Kiev would pay the US – with Ukraine’s rare earths. What about Europe? It will pay through the nose to piece the failed state of Ukraine back together from its scraps. Europeans, thank your leaders for this: Ursula, Macron, Scholz, and other pathetic figures!