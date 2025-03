Володимир Зеленски намали тона: Въпреки трудния диалог, ние оставаме стратегически партньори със САЩ

Подкрепата на Доналд Тръмп е от съществено значение за Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски в ново съобщение в „Екс“, предаде БТА.

"За нас е от съществено важно значение да имаме подкрепата на президента Тръмп. Той иска да сложи край на войната, но никой не иска мир толкова много, колкото ние искаме“, заяви Зеленски.

Този пост той публикува ден след оживената препирня с Тръмп и Ванс в Овалния кабинет на Белия дом.

"Помощта на Америка е от жизненоважно значение, за да ни помогне да оцелеем и държа да призная това. Въпреки трудния диалог, ние си оставаме стратегически партньори“, изтъкна Зеленски.

Той заяви, че е все още на разположение за подписване да договора, даващ на САЩ достъп до стратегически полезни изкопаеми в Украйна, въпреки провала на преговорите заради спора му с Тръмп вчера в Белия дом.

Според Зеленски подобно споразумение, даващо достъп на американски компании до минните ресурси на Украйна, представлява първа стъпка към гаранции за сигурност, въпреки че Вашингтон отказва да предостави такива гаранции на Киев.

"Искам САЩ да застанат по-силно на наша страна“, подчерта той и същевременно повтори, че разбира, че САЩ търсят диалог с Владимир Путин.

По време на оживения спор вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвиниха Зеленски, че отказва преговори за прекратяване на огъня с Русия и че не е признателен за американската помощ за Украйна.

Този спор доведе до предсрочно отпътуване на Зеленски от Белия дом, без да бъде подписано споразумението за украинските полезни изкопаеми, заради което той беше дошъл във Вашингтон.

Our relationship with the American President is more than just two leaders; it’s a historic and solid bond between our peoples. That’s why I always begin with words of gratitude from our nation to the American nation.