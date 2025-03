Зеленски: Новите руски удари с дронове доказват, че Москва не търси истински мир

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че при нападението с дронове през нощта Русия е нанесла щети на инфраструктурни обекти в град Кривой Рог и в Сумска област, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

„Предприемането на такива големи атаки след преговорите за спиране на огъня е ясен знак, че Москва няма да се стреми към истински мир“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.



Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG