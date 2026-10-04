Витамин D забавял скъсяването на теломерите

Ежедневният прием на витамин D3 е свързан с по-бавно скъсяване на теломерите – защитните структури в краищата на хромозомите, които често се използват като един от показателите за клетъчно стареене. Това показва проучване на Augusta University в САЩ, в което са участвали 1031 души със средна възраст 65 години.

Участниците са били проследявани в продължение на четири години, като теломерите им са измерени в началото, след две години и след четири години. Половината са приемали по 2000 международни единици витамин D3 дневно, а останалите са получавали плацебо.

В края на периода теломерите в групата с витамин D са били запазени със 140 базови двойки повече в сравнение с групата с плацебо. Базовата двойка е единица от структурата на ДНК. За сравнение, предишни изследвания са изчислили, че теломерите естествено се скъсяват с около 460 базови двойки за десетилетие.

Какво показват данните

„Четири години прием на 2000 IU витамин D3 дневно намалява скъсяването на теломерите с 140 базови двойки“, заключават авторите на изследването.

Теломерите се намират в краищата на хромозомите и предпазват генетичния материал при всяко делене на клетките. С течение на времето те се скъсяват. Когато станат прекалено къси, клетките губят способността си да се делят и в крайна сметка умират.

По-късите теломери са свързвани с процесите на стареене и с повишен риск от заболявания като рак, сърдечни заболявания и остеоартрит. Пушенето, хроничният стрес, депресията и възпалителните процеси също са посочвани като фактори, които могат да ускорят скъсяването им.

Витамин D е известен най-вече с ролята си за костите, тъй като подпомага усвояването на калция. Той участва и във функционирането на имунната система. Предполага се, че противовъзпалителното му действие може частично да обясни връзката с теломерите, но това все още е научна хипотеза.

Високата доза не е универсално решение

Резултатите не означават, че всеки трябва да започне да приема високи дози витамин D с цел да забави стареенето. Използваните 2000 IU дневно са над посочваните в материала препоръчителни количества от 600 IU за хора под 70 години и 800 IU за по-възрастни.

Няма съгласие за еднаква оптимална доза за всички. Значение имат изходното ниво на витамин D, храненето и взаимодействието с други хранителни вещества. Освен това някои научни данни сочат, че прекалено дългите теломери също могат да бъдат свързани с риск от заболявания, което показва, че вероятно съществува баланс, който все още не е изяснен.

Авторите подчертават, че резултатите са обещаващи, но не доказват, че витамин D предотвратява заболявания или удължава живота. Най-силно подкрепените подходи за здравословно стареене остават балансираното хранене, редовното движение, достатъчният сън, отказът от тютюнопушене и ограничаването на хроничния стрес.

Източници: Индипендънт