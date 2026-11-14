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САЩ загубиха статута си на държава, елиминирала морбили

САЩ загубиха статута си на държава, елиминирала морбили

14 Ноември, 2026 03:58 62 2

  • морбили-
  • ваксинация-
  • съединени щати-
  • панамериканска здравна организация-
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  • сащ-
  • епидемия

Решението идва на фона на рязкото увеличение на случаите на заразяване с опасното заболяване.

САЩ загубиха статута си на държава, елиминирала морбили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
Панамериканската здравна организация (PAHO) е отнела на Съединените щати статута на държава, елиминирала ендемичното разпространение на морбили. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Решението идва на фона на рязкото увеличение на случаите на заразяване с опасното заболяване.

През 2026 г. в САЩ са регистрирани над 5400 случая на морбили – най-високият брой от няколко десетилетия. Само през ноември са съобщени пет смъртни случая в щатите Пенсилвания, Ню Йорк и Уисконсин. Те са свързани с отделни огнища на инфекцията.

САЩ получиха статута на държава, елиминирала морбили, през 2000 г. след мащабни имунизационни кампании. Той означаваше, че в страната няма постоянно местно разпространение на вируса, макар да бяха възможни отделни случаи, внесени от чужбина.

През последните години обаче ваксинационното покритие сред децата започна да намалява. Делът на ваксинираните срещу морбили, паротит и рубеола деца, посещаващи детски градини, е спаднал от 95,2% на 92,4% за шестгодишен период.

Това е особено тревожно, тъй като за ограничаване на разпространението на морбили е необходимо ваксинационно покритие от около 95%. Заболяването е изключително заразно и може да доведе до тежки усложнения, особено при малки деца и хора с отслабена имунна система.

За да си върнат изгубения статут, американските здравни власти трябва да докажат, че непрекъснатото предаване на вируса в страната е прекратено за период от най-малко 12 последователни месеца.

Според The Wall Street Journal възстановяването на статута може да отнеме години. Междувременно увеличаващият се брой случаи поставя под въпрос постигнатия през последните десетилетия напредък в борбата с едно от най-заразните инфекциозни заболявания.

Източник: The Wall Street Journal


САЩ
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