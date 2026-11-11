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Еболата в ДР Конго надхвърли 11 000 потвърдени случая

Еболата в ДР Конго надхвърли 11 000 потвърдени случая

11 Ноември, 2026 08:34 518 0

  • ебола-
  • демократична република конго-
  • епидемия-
  • bundibugyo-
  • здраве

Заразата е отнела живота на 5387 души, а епидемията вече е втората най-смъртоносна в историята на вируса

Еболата в ДР Конго надхвърли 11 000 потвърдени случая - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго са надхвърлили 11 000. Правителствените данни показват общо 11 042 заразени и 5387 починали от началото на епидемията, обявена в средата на май.

Епидемията е причинена от рядката разновидност Bundibugyo на вируса ебола. Тя вече се определя като втората по мащаб и смъртност в историята на заболяването, след епидемията в Западна Африка между 2014 и 2016 г., когато бяха регистрирани над 28 600 заразени и повече от 11 000 починали.

Заразата се разпространи в осем провинции

В Демократична република Конго са засегнати осем от общо 26 провинции. Най-много случаи са отчетени в Итури и Северно Киву, но вирусът е регистриран и в провинции, отдалечени от първоначалния епицентър.

Според данните, цитирани от Ройтерс, много от смъртните случаи са настъпили извън лечебни центрове. Забавеното откриване на заболяването, въоръженият конфликт и претоварените здравни услуги са сред факторите, които ускоряват разпространението и затрудняват проследяването на контактите.

За разновидността Bundibugyo няма одобрени специфични ваксини или лечения. Здравните екипи разчитат на ранно откриване, изолация, наблюдение на контактните лица, медицински грижи според симптомите и безопасно погребване на починалите.

Конфликтът затруднява действията на здравните екипи

Ситуацията се усложнява от несигурността в източните райони на страната. Нападения и придвижване на населението затрудняват достъпа до лечебни заведения и ограничават възможностите за наблюдение на хората, които са били в контакт със заразени.

„Правителството трябва изцяло да поеме отговорността си, за да гарантира ефективността на действията срещу ебола“, заяви пред Асошиейтед прес Самюел Буджу, жител на Буния, един от районите, засегнати от епидемията.

Световната здравна организация и африканските здравни институции продължават да подкрепят местните власти в контрола на огнището. Основните задачи остават откриването на нови случаи, прекъсването на веригите на заразяване и ограничаването на разпространението към други държави.

Епидемията вече е регистрирана и извън Демократична република Конго, което увеличава значението на граничния контрол и обмена на информация между здравните власти в региона.

Източници: ca.marketscreener.com, apnews.com


Конго (Демократична Република)
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