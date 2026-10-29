Твърде кратката пауза между бременностите крие риск от преждевременно стареене

Времето между две бременности може да се окаже важен фактор не само за здравето на бъдещото дете, но и за скоростта, с която старее организмът на майката.

Нов научен обзор на изследователи от Харвардското медицинско училище предполага, че твърде краткият интервал между бременностите може да прекъсне естественото възстановяване след раждането и да допринесе за натрупването на промени, свързани с биологичното стареене.

Анализът, публикуван на 22 октомври 2026 г. в научното списание Trends in Endocrinology & Metabolism, е дело на Стивън Албрайт и Джеси Поганик от болницата Brigham and Women's Hospital и Харвардското медицинско училище. Учените обобщават резултати от предишни проучвания и предлагат ново обяснение за връзката между репродуктивната история и дългосрочното здраве на жените.

В основата на хипотезата стои биологичната възраст, която отразява състоянието на клетките и тъканите и невинаги съвпада с действителните години на човека. Един от начините за измерването ѝ са т.нар. епигенетични часовници, които анализират химични промени в ДНК, свързани с процесите на стареене.

Предишни изследвания показват, че бременността временно повишава някои показатели за биологична възраст. Проучване на Йейлския университет, публикувано през 2024 г. в Cell Metabolism, установява увеличение с приблизително две биологични години в рамките на около 20 седмици от бременността. Само три месеца след раждането обаче учените наблюдават значително понижение на същите показатели, което показва, че част от промените са обратими.

Именно този възстановителен период привлича вниманието на авторите на новия обзор. Според тях организмът може да се нуждае от месеци, а понякога и от повече от година, за да възстанови част от биологичните си показатели. Процесът вероятно зависи от множество фактори, включително теглото преди бременността, кърменето, съня, стреса и индивидуалното здравословно състояние.

Ако следващата бременност настъпи преди възстановяването да е приключило, организмът може да бъде подложен на ново физиологично натоварване. При последователни бременности с кратки интервали тези ефекти потенциално биха могли да се натрупват.

Изследователите определят интервала между бременностите като възможна „липсваща променлива“, която би обяснила защо в някои популационни проучвания по-големият брой раждания се свързва с повишен риск за здравето на майката, докато в други подобна зависимост не се наблюдава.

Авторите обаче подчертават, че това засега е научна хипотеза, а не доказана причинно-следствена връзка. Не е установено, че краткият интервал между бременностите непременно води до трайно ускорено стареене или съкращаване на живота. За потвърждаването на предположението са необходими дългосрочни изследвания, които да проследяват жените преди, по време на и след няколко последователни бременности.

Темата има и пряко практическо значение. Световната здравна организация препоръчва след раждане да се изчакат поне 24 месеца преди опит за следващо зачеване, за да се ограничат рисковете за майката и детето.

Американският колеж по акушерство и гинекология (ACOG) съветва жените да избягват нова бременност през първите шест месеца след раждането и да обсъждат с лекар рисковете при интервал под 18 месеца. Кратките интервали се свързват с по-висока вероятност от преждевременно раждане и ниско тегло на новороденото, а при определени обстоятелства след предишно цезарово сечение и с повишен риск от руптура на матката.

Специалистите уточняват, че препоръките се отнасят за времето между раждането и следващото зачеване, а не между две раждания. Оптималният интервал трябва да се преценява индивидуално, особено при жени над 35 години, при затруднения със зачеването или при специфични медицински обстоятелства.

Новият обзор поставя въпроса за възстановяването след раждане в по-широк контекст. Ако бъде потвърдена връзката с биологичното стареене, времето между бременностите може да се окаже важен фактор не само за протичането на следващата бременност, но и за здравето на жените десетилетия по-късно.