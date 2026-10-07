Тайван: 44 починали от грип за седмица, H1N1 е 90,7%

Четиридесет и четирима души са починали от грип в Тайван за периода 29 септември – 5 октомври. За същата седмица са регистрирани 219 нови случая на тежки грипни усложнения, съобщи тайванският Център за контрол на заболяванията.

Сред тежките случаи 210 са свързани с H1N1, един с H3N2, седем с нетипизиран грип А и един с грип B. От починалите 41 души са били заразени с H1N1, един с H3N2, а при двама е установен нетипизиран грип А. Данните показват, че седмичният брой на тежките случаи и смъртните случаи е най-високият за последната година.

„Грипната епидемия остава в епидемична фаза“, заяви директорът на епидемиологичния център към тайванския Център за контрол на заболяванията Куо Хунвей.

Лабораторният надзор показва, че вирусите на грип А продължават да преобладават в общността, като на подтипа H1N1 се падат 90,7% от установените случаи на грип А. За седмицата 27 септември – 3 октомври са отчетени 139 060 посещения при лекар или в спешни отделения заради грипоподобни симптоми. Това е спад с 1,4% спрямо предходната седмица, но равнището остава в епидемичния диапазон.

Всички тежки случаи през новия сезон са от H1N1

Новият грипен сезон в Тайван започна на 1 октомври 2026 г. Оттогава са регистрирани 30 тежки случая, като при всички е установен H1N1. Предходният сезон, продължил от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г., е приключил с 1862 тежки случая и 378 смъртни случая.

Сред тежко болните през предишния сезон 66,4% са били на 65 или повече години, а при 83,6% е имало хронично заболяване. Според тайванските здравни власти 67,2% от тежко засегнатите не са били ваксинирани срещу грип през съответния сезон.

Над 1 милион души са ваксинирани за пет дни

Кампанията за безплатна ваксинация срещу грип и COVID-19 започна на 1 октомври. До 5 октомври са поставени около 1,062 милиона противогрипни ваксини и около 395 000 ваксини срещу COVID-19. При хората на 65 и повече години броят на поставените противогрипни ваксини е с около 10% по-висок спрямо същия период на миналата година.

Центърът за контрол на заболяванията призова възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания да се ваксинират възможно най-скоро. Здравните власти напомнят, че е необходимо време за изграждане на достатъчна защита след имунизацията.

Източници: focustaiwan.tw, cna.com.tw, news.tvbs.com.tw