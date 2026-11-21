Вирусните инфекции през есенно-зимния сезон могат да застрашат сериозно здравето на сърцето, особено при възрастните хора и пациентите с хронични сърдечно-съдови заболявания. Това обясни кардиологът д-р Рада Прокопова в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ респираторно-синцитиалният вирус, известен като RSV, както и останалите сезонни вируси сравнително рядко причиняват пряко възпаление на сърдечния мускул или обвивката на сърцето. По-голямата опасност е свързана с обострянето на вече съществуващи заболявания.

Усложненията са по-тежки при възрастните

Инфекция, която протича леко при млад човек, може бързо да доведе до пневмония, дихателна и сърдечна недостатъчност при възрастен пациент. В такива случаи може да се наложи болнично лечение.

Високата температура и нарушенията в електролитния баланс, предизвикани от вирусното заболяване, могат да доведат до нарушения на сърдечния ритъм. Особено рисково е предсърдното мъждене, при което може да се образуват тромби в сърцето. Те от своя страна могат да причинят инсулт.

Възпалителните процеси в организма също повишават вероятността от инфаркт, тъй като могат да допринесат за разкъсването на атеросклеротични плаки. Когато вирусът засегне белите дробове, понижаването на нивата на кислород в кръвта допълнително натоварва сърдечно-съдовата система.

Симптомите могат да се появят и по-късно

Сърдечните усложнения не винаги настъпват по време на самата инфекция. Според д-р Прокопова те могат да се проявят и седмици след преболедуването.

тежест или дискомфорт в областта на сърцето;

прескачане на пулса;

необичайна отпадналост;

внезапно понижаване на кръвното налягане.

При подобни оплаквания кардиологът препоръчва своевременна консултация с лекар.

Акцент върху противогрипната ваксинация

Д-р Прокопова подчерта значението на ваксинацията срещу грип при хората над 75-80 години, както и при пациентите със сърдечно-съдови заболявания независимо от възрастта им.

По отношение на ваксините срещу RSV тя посочи, че има обнадеждаващи данни за защитата на възрастните хора. Кардиологът обаче уточни, че няма личен клиничен опит с тях.