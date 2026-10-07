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Пламен Таушанов: Свръххоспитализацията е схема на много места

Пламен Таушанов: Свръххоспитализацията е схема на много места

7 Октомври, 2026 08:23 526 2

  • свръххоспитализация-
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  • здравна система-
  • пловдив

Председателят на пациентска организация посочи случай с 25 хоспитализации на един пациент между две болници и използваемост на легла от 186%.

Пламен Таушанов: Свръххоспитализацията е схема на много места - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Схемата със свръххоспитализацията работи на много места в България, заяви пред bTV председателят на Управителния съвет на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов. Той посочи, че през тази година е установен случай, при който един пациент е бил хоспитализиран 25 пъти между две болници.

„Това е схема, която работи на много места“, каза Таушанов. По думите му в здравната система няма достатъчно контрол, а данните за честите хоспитализации трябва да правят впечатление на институциите и ръководствата на лечебните заведения.

Коментар след акцията в Пловдив

Таушанов коментира акцията на МВР в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, както и проверките в медицински центрове в Пловдив и Карлово. По случая се разследва предполагаемо източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

Според информацията, цитирана в материала, трима медици са привлечени към наказателна отговорност. Сред тях е началникът на отделението по ревматология в университетската болница проф. Мариела Генева, която е и декан на Медицинския факултет в Пловдив. Обвиненията и обстоятелствата по разследването подлежат на доказване в рамките на наказателното производство.

Посочени са 42 проверени болници

„През 2025 г. се провериха 42 болници“, каза Таушанов. Той уточни, че не е ясно дали клиниката по ревматология в Пловдив е била сред проверените лечебни звена.

По думите му проверените болници са реализирали 1 млрд. евро, като са били установени 1 млн. евро неправилно усвоени средства. Таушанов не посочи конкретна сума, която един лекар може да получи от подобна схема.

Той даде и пример с използваемост на болнични легла от 186 процента. Според него този показател се получава при застъпване на пациенти в едни и същи дни, което е сигнал за необходимост от допълнителен контрол върху отчетените хоспитализации.

„Това трябва да спре. Дано прокуратурата си свърши работата по-добре, отколкото при предишните случаи“, заяви Таушанов.

Източници: novini.bg


България
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