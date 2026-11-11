Брънзалов: НЗОК не трябва да поема социални разходи

Националната здравноосигурителна каса не трябва да финансира дейности, които са отговорност на държавата, заяви председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. Той даде като примери патериците, инвалидните колички и лечението на деца в чужбина.

„НЗОК не е държавна, за да поема държавни действия“, каза Брънзалов в интервю за NOVA NEWS. По думите му Министерството на здравеопазването разполага със собствен бюджет за тези разходи, а прехвърлянето им към Касата може да ограничи средствата за медицински дейности.

Критика към разпределението на средствата

Брънзалов заяви, че в бюджета са заложени нови дейности в профилактиката, без да е обяснено защо се предвиждат. Той определи като дисбаланс увеличението на разходите за лекарства с 10%, при положение че средствата за медицински дейности не са увеличени със същия процент.

Председателят на БЛС посочи, че в бюджета са предвидени 70 милиона за социални дейности. Според него трябва да бъде изяснено дали това няма да отнеме допълнителен ресурс от медицинската помощ през следващата година.

Предложение за централизация на кръвните центрове

Д-р Брънзалов коментира и предложението петте районни центъра по трансфузионна хематология да бъдат влети в Националния център по трансфузионна хематология. Българският лекарски съюз не отхвърля принципно промените, но настоява централизирането да се извършва внимателно.

„Какво ще помогне централизирането на кръводаряването при положение, че инцидентът е засегнал 2-3 области?“, попита той. По думите му след верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а десетки бяха ранени, граждани сами са откликнали на призивите за кръводаряване. Пациентите са били разпределени в различни лечебни заведения.

Забавяне при противогрипните ваксини

Председателят на БЛС съобщи, че някои общопрактикуващи лекари все още не са получили противогрипните ваксини. Според него доставките са закъснели по технически причини.

Брънзалов заяви, че подобни проблеми с разпространението се появяват всяка година, но сегашното забавяне може да намали интереса на хората към ваксинацията.

Източници: nova.bg