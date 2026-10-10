Всеки шести българин живее с психично разстройство

Около 16,4% от населението на България живее с психично разстройство. Това означава приблизително един на всеки шест души, съобщи Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10 октомври. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас.

В световен мащаб над 1 милиард души живеят с психично разстройство, като депресивните и тревожните разстройства са сред най-разпространените състояния. Те имат отражение върху качеството на живот, социалното включване, трудоспособността и икономическото развитие.

Личният опит трябва да участва във вземането на решения

Кампанията на Световната здравна организация през 2026 г. се провежда под мотото „Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“. Акцентът е поставен върху хората, които живеят с психични състояния или са преминали през лечение и подкрепа.

„Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“

Според посланието на кампанията техните знания трябва да бъдат признавани като форма на експертиза, а участието им да започва още при разработването на политики и услуги. Целта е хората с личен опит да бъдат равноправни партньори при планирането, предоставянето и оценяването на грижата за психичното здраве.

СЗО настоява за повече грижа в общността

Сред основните теми е деинституционализацията – преминаването от дългосрочна институционална психиатрична грижа към достъпни и качествени услуги в общността. Това не означава единствено закриване на институции, а изграждане на подкрепа, която позволява на хората да живеят с достойнство, избор и връзка със семействата си.

Данните от „Атлас за психичното здраве 2024“ показват, че само 9% от държавите са завършили напълно този преход, докато 53% все още са в начален етап. Почти половината от регистрираните приеми в психиатрични болници – 49% – са принудителни, а 23% от болничните престои продължават повече от година.

Участието на хората с личен опит все още не е установена практика. 37% от държавите ги включват в обучението на здравни работници от първичната помощ, а 45% съобщават за сътрудничество с тях и с организации на семейства и болногледачи. В 59% от държавите законодателството в областта на психичното здраве е разработено след консултации с хора с личен опит. Сред държавите с политика или план за психично здраве този дял достига 80%.

Министерството на здравеопазването заявява, че ще продължи да работи за превенция и ранна подкрепа, по-добър достъп до качествени услуги, защита на човешките права и по-тясно сътрудничество между различните сектори. В центъра на тези усилия според ведомството трябва да останат здравето, достойнството и възможността на засегнатите хора да участват в решенията, които определят живота им.

Източници: dariknews.bg