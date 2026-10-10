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Всеки шести българин живее с психично разстройство
  Тема: Съветите на специалиста

Всеки шести българин живее с психично разстройство

10 Октомври, 2026 08:51 594 19

  • психично здраве-
  • психични разстройства-
  • министерство на здравеопазването-
  • световен ден на психичното здраве-
  • сзо

Около 16,4% от населението е засегнато, сочат данни на Министерството на здравеопазването. СЗО призовава хората с личен опит да участват във вземането на решения

Всеки шести българин живее с психично разстройство - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 16,4% от населението на България живее с психично разстройство. Това означава приблизително един на всеки шест души, съобщи Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10 октомври. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас.

В световен мащаб над 1 милиард души живеят с психично разстройство, като депресивните и тревожните разстройства са сред най-разпространените състояния. Те имат отражение върху качеството на живот, социалното включване, трудоспособността и икономическото развитие.

Личният опит трябва да участва във вземането на решения

Кампанията на Световната здравна организация през 2026 г. се провежда под мотото „Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“. Акцентът е поставен върху хората, които живеят с психични състояния или са преминали през лечение и подкрепа.

„Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“

Според посланието на кампанията техните знания трябва да бъдат признавани като форма на експертиза, а участието им да започва още при разработването на политики и услуги. Целта е хората с личен опит да бъдат равноправни партньори при планирането, предоставянето и оценяването на грижата за психичното здраве.

СЗО настоява за повече грижа в общността

Сред основните теми е деинституционализацията – преминаването от дългосрочна институционална психиатрична грижа към достъпни и качествени услуги в общността. Това не означава единствено закриване на институции, а изграждане на подкрепа, която позволява на хората да живеят с достойнство, избор и връзка със семействата си.

Данните от „Атлас за психичното здраве 2024“ показват, че само 9% от държавите са завършили напълно този преход, докато 53% все още са в начален етап. Почти половината от регистрираните приеми в психиатрични болници – 49% – са принудителни, а 23% от болничните престои продължават повече от година.

Участието на хората с личен опит все още не е установена практика. 37% от държавите ги включват в обучението на здравни работници от първичната помощ, а 45% съобщават за сътрудничество с тях и с организации на семейства и болногледачи. В 59% от държавите законодателството в областта на психичното здраве е разработено след консултации с хора с личен опит. Сред държавите с политика или план за психично здраве този дял достига 80%.

Министерството на здравеопазването заявява, че ще продължи да работи за превенция и ранна подкрепа, по-добър достъп до качествени услуги, защита на човешките права и по-тясно сътрудничество между различните сектори. В центъра на тези усилия според ведомството трябва да останат здравето, достойнството и възможността на засегнатите хора да участват в решенията, които определят живота им.

Източници: dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    08:56 10.10.2026

  • 8 Па що?

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    Някои хубави жени имат едно особено психично разстройство, което ИЧ не е лошо!

    Коментиран от #17

    09:02 10.10.2026

  • 9 БеГемот

    2 3 Отговор
    Ба...в моя блок няма един нормален...пълно е с наполеони...
    че и се размножават с малки откачалки хиперактивни...

    09:05 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Емигрирах

    3 2 Отговор
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    Коментиран от #16

    09:10 10.10.2026

  • 12 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Мда само луди по улиците и паник атакувани

    09:11 10.10.2026

  • 13 Никой

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

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  • 14 Поне сме в Европата

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    Иначе не бяхме...

    09:13 10.10.2026

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    09:14 10.10.2026

  • 16 И ние

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  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    2 0 Отговор
    По официални данни, същата статистика по държави:
    България 16,4%
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    09:22 10.10.2026

  • 19 нннн

    0 0 Отговор
    Българите искат едно, но гласуват за партии и политици, които искат друго. Шизофрения.
    Психично болните са много повече от 1/6.

    09:48 10.10.2026