Всеки шести българин живее с психично разстройство

Около 16,4% от населението на България живее с психично разстройство. Това означава приблизително един на всеки шест души, съобщи Министерството на здравеопазването по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10 октомври. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас.
В световен мащаб над 1 милиард души живеят с психично разстройство, като депресивните и тревожните разстройства са сред най-разпространените състояния. Те имат отражение върху качеството на живот, социалното включване, трудоспособността и икономическото развитие.
Личният опит трябва да участва във вземането на решения
Кампанията на Световната здравна организация през 2026 г. се провежда под мотото „Гласът на личния опит: истински гласове, реална промяна“. Акцентът е поставен върху хората, които живеят с психични състояния или са преминали през лечение и подкрепа.
Според посланието на кампанията техните знания трябва да бъдат признавани като форма на експертиза, а участието им да започва още при разработването на политики и услуги. Целта е хората с личен опит да бъдат равноправни партньори при планирането, предоставянето и оценяването на грижата за психичното здраве.
СЗО настоява за повече грижа в общността
Сред основните теми е деинституционализацията – преминаването от дългосрочна институционална психиатрична грижа към достъпни и качествени услуги в общността. Това не означава единствено закриване на институции, а изграждане на подкрепа, която позволява на хората да живеят с достойнство, избор и връзка със семействата си.
Данните от „Атлас за психичното здраве 2024“ показват, че само 9% от държавите са завършили напълно този преход, докато 53% все още са в начален етап. Почти половината от регистрираните приеми в психиатрични болници – 49% – са принудителни, а 23% от болничните престои продължават повече от година.
Участието на хората с личен опит все още не е установена практика. 37% от държавите ги включват в обучението на здравни работници от първичната помощ, а 45% съобщават за сътрудничество с тях и с организации на семейства и болногледачи. В 59% от държавите законодателството в областта на психичното здраве е разработено след консултации с хора с личен опит. Сред държавите с политика или план за психично здраве този дял достига 80%.
Министерството на здравеопазването заявява, че ще продължи да работи за превенция и ранна подкрепа, по-добър достъп до качествени услуги, защита на човешките права и по-тясно сътрудничество между различните сектори. В центъра на тези усилия според ведомството трябва да останат здравето, достойнството и възможността на засегнатите хора да участват в решенията, които определят живота им.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
08:54 10.10.2026
2 Тик-Ток
08:54 10.10.2026
3 Сигурно
08:55 10.10.2026
4 Последния Софиянец
08:55 10.10.2026
5 Тик-Ток
08:55 10.10.2026
6 Делю Хайдутин
08:56 10.10.2026
7 Укротрол с рак
08:56 10.10.2026
8 Па що?
Коментиран от #17
09:02 10.10.2026
9 БеГемот
че и се размножават с малки откачалки хиперактивни...
09:05 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Емигрирах
Коментиран от #16
09:10 10.10.2026
12 Исторически парк
09:11 10.10.2026
13 Никой
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Не те кара насила да четеш/слушаш глупости. Капиш?
09:11 10.10.2026
14 Поне сме в Европата
09:13 10.10.2026
15 Българин
09:14 10.10.2026
16 И ние
До коментар #11 от "Емигрирах":Сме доволни от твоята емиграция! Стой си там!
09:18 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
България 16,4%
САЩ 20%
Великобритания 25%
Германия 27%
Русия под 3%
09:22 10.10.2026
19 нннн
Психично болните са много повече от 1/6.
09:48 10.10.2026