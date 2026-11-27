Министерството на здравеопазването предлага изрична забрана за повторна употреба на медицински изделия, предназначени от производителя за еднократна употреба. Промяната ще бъде записана в Закона за медицинските изделия, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на парламентарен въпрос.

Поводът е установена практика в отделението по оперативна гинекология на „Пирогов“, свързана с повторна употреба на хирургически инструменти. От началото на 2025 г. до края на октомври 2026 г. болницата е закупила 10 инструмента тип „Кайман“ – по пет от два различни размера.

По данни, представени от министъра, през 2025 г. са установени 71 процедури по повторна стерилизация, а през 2026 г. – още 31. Ивкова уточни, че изделията не са били заплащани от пациентките и не са били включени в цената на клиничните пътеки.

Проверки след приемането на промените

Предвижда се контролът върху спазването на новата забрана да бъде възложен на Изпълнителната агенция по лекарствата. „След влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по лекарствата ще осъществява проверки за спазването на тази забрана“, заяви Катя Ивкова.

Това означава, че проверките ще започнат след приемането и влизането в сила на законовите промени. Към момента от Министерството на здравеопазването е обявено намерение за промяна, но не е посочен конкретен срок за внасяне, обсъждане и окончателно приемане на проекта.

Какви правила действат в Европейския съюз

Европейският регламент за медицинските изделия допуска държавите членки да въведат по-строги национални правила и да ограничат или забранят повторната обработка и последващата употреба на изделия за еднократна употреба. В държавите, които разрешават такава обработка, са предвидени изисквания за безопасност, проследимост, управление на риска и контрол на целия процес.

Българското предложение е насочено към недопускане на повторна употреба на изделия, които производителят е определил като еднократни. Приемането му би дало на контролните органи изрична законова основа за проверки по този конкретен въпрос.

Източници: bnrnews.bg