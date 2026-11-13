Тревога! Отново се отлагат противогрипните ваксини за аптеките

Доставките на противогрипни ваксини за аптеките отново се отлагат, докато последните 300 000 дози по националните програми вече се разпределят на личните лекари. Хората продължават да звънят в аптеките и да питат кога ще могат да закупят ваксина.

По последна информация, цитирана от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България Николай Костов, количествата за аптечната мрежа се очакват при дистрибуторите в понеделник или вторник. След това ще бъдат нужни още един или два дни, за да стигнат до аптеките.

„Има ново отлагане“, заяви Николай Костов.

По думите му първоначалният срок за доставката е бил 13 ноември. Костов призова Министерството на здравеопазването да проведе спешни разговори с притежателите на разрешенията за употреба и да поиска гаранции, че договорените количества ще бъдат доставени навреме за ваксинационната кампания.

Последните 300 000 дози са за личните лекари

Министерството на здравеопазването съобщи, че тази седмица последните 300 000 инжекционни противогрипни ваксини по националните програми се доставят до кабинетите на общопрактикуващите лекари. Те са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора на възраст 65 и повече години.

С тази доставка общото количество осигурени противогрипни ваксини по програмите достига 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни. До 12 ноември са приложени 108 518 дози, включително 20 484 назални ваксини.

Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март 2027 г. Доставките за аптеките обаче са предназначени за свободния пазар и към момента точният ден, в който ще бъдат налични във всяка конкретна аптека, не е посочен.

Забавянето на инжекционните ваксини започна още през есента. Министерството на здравеопазването обясни, че производството е било отложено заради промени в състава на ваксините за сезон 2026/2027 и повишеното търсене на международния пазар. По данни на ведомството затруднения с доставките има и в други държави.

Източници: bntnews.bg