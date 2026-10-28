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Д-р Стефан Константинов: Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип, а сега няма
  Тема: Съветите на специалиста

Д-р Стефан Константинов: Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип, а сега няма

28 Октомври, 2026 10:08 545 13

  • противогрипни ваксини-
  • д-р стефан константинов-
  • министерство на здравеопазването-
  • изпълнителна агенция по лекарствата

Акушер-гинекологът критикува държавата за липсата на ваксини в аптеките. От Изпълнителната агенция по лекарствата очакват около 100 000 дози за свободна продажба след 10 ноември

Д-р Стефан Константинов: Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип, а сега няма - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Д-р Стефан Константинов отправи остра критика заради недостига на противогрипни ваксини за свободна продажба в България. Акушер-гинекологът заяви, че от 15 години сам си купува и поставя ваксина срещу грип, но тази година среща безпрецедентни трудности.

„Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип“, написа Константинов. По думите му през годините е имало забавяния и трудности при доставките, но досега не е попадал в ситуация като настоящата.

Лекарят постави под въпрос обяснението за глобален недостиг и посочи, че българи пътуват до Гърция, за да купят ваксини. Той отправи критики и към Министерството на здравеопазването заради позицията, че доставките в аптечната мрежа не са в неговия пряк ангажимент.

Константинов припомни и предишен проблем с доставки на лекарства, при който, по думите му, след разговори с производител са били осигурени необходимите количества. Според него министрите разполагат с възможности да оказват натиск при подобни ситуации, включително когато става дума за решения на международни производители.

Какво е обяснението за забавянето

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов обясни пред БНТ, че забавянето се дължи на производствени затруднения и промени в състава на ваксините за сезон 2026/2027 г. Тази година и трите щама са различни спрямо предходния сезон, а указанията на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата са били дадени между края на март и май.

Кирилов посочи, че забавянето не е причинено от регулаторни проблеми в България. По думите му решенията на производителите за разпределение на ваксините зависят и от размера на отделните пазари.

„Производителите следва да отговорят защо в дадена държава ваксините се доставят приоритетно“, заяви Кирилов.

Очакват се нови количества в аптеките

Над 200 000 дози противогрипни ваксини вече са доставени в страната. За аптечната мрежа се очакват още около 30 000 инжекционни ваксини, с което общото количество за свободна продажба трябва да достигне приблизително 100 000 дози. Очакваният срок за наличностите е след 10 ноември.

По националната ваксинационна кампания са планирани около 540 000 дози, или с приблизително 140 000 повече спрямо предходната година. За първи път са осигурени и 50 000 дози високодозова ваксина, предназначена за хора над 65 години. По програмата тя ще бъде безплатна за лицата над 75 години.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой знаещ си поставя ваксина

    12 3 Отговор
    Има два варианта:1-лъжлив и 2-глупав

    10:13 28.10.2026

  • 2 АРЕ ОЩЕ ЕДИН

    10 4 Отговор
    СЪС САПУНИСАН И ИЗКЪПАН МОЗЪК. И ТОЗИ БИЛ ДОКТОР,ХВЪРЛИ СИ ДИПЛОМАТА У КОШЧЕТО.

    10:14 28.10.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 4 Отговор
    Пий един валидол като си бесен !

    10:15 28.10.2026

  • 4 хахаха

    7 4 Отговор
    Да си сложи една за ковид, има милиони залежали, а и Урсула каза, че ако се боцкаш всеки месец никаква болест няма да те лови:)

    10:17 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ужас

    8 4 Отговор
    И този индивид е доктор!?

    10:19 28.10.2026

  • 7 Има лесно

    4 2 Отговор
    Акушер гинеколога да слага маска, каска и локдаун вкъщи докато мине зимата. Хем той няма да киха, хем и смъртността при новородените ще спадне драстично.

    10:22 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 д-р Хаус

    0 2 Отговор
    Няма ли някоя останала ваксина против Ковид да си бие 2-3 и да мирясва

    10:41 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    2 0 Отговор
    ДОКТОРЕ ,ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕАДЕКВАТНО ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ,ТАКА, ЧЕ НЯМА НИЩО ЗА ЧУДЕНЕ ,А ИМА ЗА НЕАДЕКВАТНОСТ ТОТАЛНО. 🚑🚑🚑

    10:45 28.10.2026

  • 13 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Ми чи ко
    Чакаш от управляващите
    Дон йоца и фат мака....
    Тотална ликвидност на нацията☝

    10:47 28.10.2026