Д-р Стефан Константинов: Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип, а сега няма

Д-р Стефан Константинов отправи остра критика заради недостига на противогрипни ваксини за свободна продажба в България. Акушер-гинекологът заяви, че от 15 години сам си купува и поставя ваксина срещу грип, но тази година среща безпрецедентни трудности.

„Бесен съм. От 15 години си купувам и поставям ваксина срещу грип“, написа Константинов. По думите му през годините е имало забавяния и трудности при доставките, но досега не е попадал в ситуация като настоящата.

Лекарят постави под въпрос обяснението за глобален недостиг и посочи, че българи пътуват до Гърция, за да купят ваксини. Той отправи критики и към Министерството на здравеопазването заради позицията, че доставките в аптечната мрежа не са в неговия пряк ангажимент.

Константинов припомни и предишен проблем с доставки на лекарства, при който, по думите му, след разговори с производител са били осигурени необходимите количества. Според него министрите разполагат с възможности да оказват натиск при подобни ситуации, включително когато става дума за решения на международни производители.

Какво е обяснението за забавянето

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов обясни пред БНТ, че забавянето се дължи на производствени затруднения и промени в състава на ваксините за сезон 2026/2027 г. Тази година и трите щама са различни спрямо предходния сезон, а указанията на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата са били дадени между края на март и май.

Кирилов посочи, че забавянето не е причинено от регулаторни проблеми в България. По думите му решенията на производителите за разпределение на ваксините зависят и от размера на отделните пазари.

„Производителите следва да отговорят защо в дадена държава ваксините се доставят приоритетно“, заяви Кирилов.

Очакват се нови количества в аптеките

Над 200 000 дози противогрипни ваксини вече са доставени в страната. За аптечната мрежа се очакват още около 30 000 инжекционни ваксини, с което общото количество за свободна продажба трябва да достигне приблизително 100 000 дози. Очакваният срок за наличностите е след 10 ноември.

По националната ваксинационна кампания са планирани около 540 000 дози, или с приблизително 140 000 повече спрямо предходната година. За първи път са осигурени и 50 000 дози високодозова ваксина, предназначена за хора над 65 години. По програмата тя ще бъде безплатна за лицата над 75 години.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg