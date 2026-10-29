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Смъртността от инсулт у нас е четири пъти над средната за ЕС
  Тема: Съветите на специалиста

Смъртността от инсулт у нас е четири пъти над средната за ЕС

29 Октомври, 2026 10:52 492 8

  • инсулт-
  • смъртност-
  • росен калпачки-
  • високо кръвно налягане-
  • рехабилитация

Един българин получава инсулт на всеки 10 минути, а годишно се отчитат над 44 000 хоспитализации. Доц. Росен Калпачки призова за бърза реакция при внезапни симптоми

Смъртността от инсулт у нас е четири пъти над средната за ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смъртността от инсулт в България е четири пъти по-висока от средната за Европейския съюз. Един българин получава инсулт на всеки 10 минути, а годишно в страната се отчитат над 44 000 хоспитализации.

Данните бяха представени в Световния ден за борба с инсулта. Пред bTV доц. Росен Калпачки подчерта, че при съмнение за инсулт реакцията трябва да бъде незабавна.

„Симптомите са най-общо казано три: внезапно изкривяване на лицето, внезапна промяна в говора и внезапна слабост в едната или другата ръка“, каза Калпачки.

По думите му самият пациент често трудно разпознава първите признаци, затова близките имат ключова роля. Забавянето може да влоши последствията, защото при запушване на кръвоносен съд мозъчната тъкан започва да се уврежда още в първите секунди.

Над 1000 пациенти годишно преминават през „Света Анна“

В клиниката на болница „Света Анна“ годишно се лекуват над 1000 пациенти с инсулт. Според доц. Калпачки случаите в България не намаляват съществено, а увеличението на дела на пациентите, получили съвременно лечение, остава недостатъчно.

„Има известен ръст на процента на добре лекуваните, на съвременно лекуваните хора, но той наистина е в пъти по-малък, отколкото би трябвало да бъде“, посочи специалистът.

По-слабо проследен остава периодът след изписването. Калпачки заяви, че много пациенти остават основно на грижите на близките си, а липсата на регистър и добра документация затруднява оценката на реалните последици от инсулта.

Затова екипът на „Света Анна“ е започнал популационно епидемиологично проучване, което ще проследява пациентите през годината след инсулта. В проекта участва и Югозападният университет.

Проучването ще проследи възстановяването

Целта е да се установи колко от пациентите се подобряват, колко имат нужда от рехабилитация, колко получават решение от ТЕЛК и колко се връщат на работа. Така трябва да се очертаят пропуските в системата и нуждите на хората след болничното лечение.

Като водещ рисков фактор доц. Калпачки посочи високото кръвно налягане, особено когато лечението му се прекъсва при временно нормализиране на стойностите.

„Профилактиката е ключова, за да не се стига до инсулт. Това е най-доброто. Най-добре е да ни оставите без работа“, каза специалистът.

По думите му превенцията трябва да започва още преди срещата с невролог. Той посочи ролята на общопрактикуващите лекари и предложи основни знания за рисковете и симптомите на инсулта да бъдат включени в училищните програми.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слави Бинев

    0 0 Отговор
    Много бизнесмени напоследък

    10:55 29.10.2026

  • 3 Капитанката

    3 0 Отговор
    Проблемът е, че България не произвежда, а храната от чуждестранните супермаркети разболява хората от каквото се сетите, а лекарствата ги довършват. Все повече зеленчуците и плодовете в магазините са с високо съдържание на сероводород, да се чуди човек къде растат и откъде ги берат...

    11:01 29.10.2026

  • 4 Димо

    2 0 Отговор
    Тази бройка инсулти у нас си е за разследване от прокуратурата. Не е възможно 400% повече, освен ако болниците масово не точат системата с подходящите пътеки.

    11:13 29.10.2026

  • 5 Отчитат

    0 0 Отговор
    се хоспитализации. НЗОК-аЦата плащааа....

    11:16 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Еми то е ясно бе

    3 0 Отговор
    Туй от палмовото масло и убавия живот дето ни го натресоха за 37г.

    11:19 29.10.2026

  • 8 От бирата ще да е

    0 0 Отговор
    Пепи...каква е тая бира ма...?

    11:22 29.10.2026