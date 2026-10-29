Смъртността от инсулт у нас е четири пъти над средната за ЕС

Смъртността от инсулт в България е четири пъти по-висока от средната за Европейския съюз. Един българин получава инсулт на всеки 10 минути, а годишно в страната се отчитат над 44 000 хоспитализации.

Данните бяха представени в Световния ден за борба с инсулта. Пред bTV доц. Росен Калпачки подчерта, че при съмнение за инсулт реакцията трябва да бъде незабавна.

„Симптомите са най-общо казано три: внезапно изкривяване на лицето, внезапна промяна в говора и внезапна слабост в едната или другата ръка“, каза Калпачки.

По думите му самият пациент често трудно разпознава първите признаци, затова близките имат ключова роля. Забавянето може да влоши последствията, защото при запушване на кръвоносен съд мозъчната тъкан започва да се уврежда още в първите секунди.

Над 1000 пациенти годишно преминават през „Света Анна“

В клиниката на болница „Света Анна“ годишно се лекуват над 1000 пациенти с инсулт. Според доц. Калпачки случаите в България не намаляват съществено, а увеличението на дела на пациентите, получили съвременно лечение, остава недостатъчно.

„Има известен ръст на процента на добре лекуваните, на съвременно лекуваните хора, но той наистина е в пъти по-малък, отколкото би трябвало да бъде“, посочи специалистът.

По-слабо проследен остава периодът след изписването. Калпачки заяви, че много пациенти остават основно на грижите на близките си, а липсата на регистър и добра документация затруднява оценката на реалните последици от инсулта.

Затова екипът на „Света Анна“ е започнал популационно епидемиологично проучване, което ще проследява пациентите през годината след инсулта. В проекта участва и Югозападният университет.

Проучването ще проследи възстановяването

Целта е да се установи колко от пациентите се подобряват, колко имат нужда от рехабилитация, колко получават решение от ТЕЛК и колко се връщат на работа. Така трябва да се очертаят пропуските в системата и нуждите на хората след болничното лечение.

Като водещ рисков фактор доц. Калпачки посочи високото кръвно налягане, особено когато лечението му се прекъсва при временно нормализиране на стойностите.

„Профилактиката е ключова, за да не се стига до инсулт. Това е най-доброто. Най-добре е да ни оставите без работа“, каза специалистът.

По думите му превенцията трябва да започва още преди срещата с невролог. Той посочи ролята на общопрактикуващите лекари и предложи основни знания за рисковете и симптомите на инсулта да бъдат включени в училищните програми.