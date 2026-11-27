Физическата активност и кардиореспираторната издръжливост са по-силно свързани с дълголетието от качеството на храненето, показва нов преглед, публикуван в списание Mayo Clinic Proceedings. Изводът не отменя значението на здравословната диета, но според авторите движението има по-голяма връзка с по-ниската смъртност в сравнение с полезното хранене.

Глен Гесър от Държавния университет на Аризона и Робърт Салис от Kaiser Permanente Medical Center във Фонтана, Калифорния, са анализирали десетки научни изследвания и метаанализи. Те са сравнили данните за хранителните режими, физическата активност и кардиореспираторната издръжливост – способността на сърцето, белите дробове и мускулите да работят продължително при натоварване.

Разликата между храненето и обездвижването

Най-ниското качество на храненето или високата консумация на ултрапреработени храни, червено и преработено месо, сладки храни, подсладени напитки и пържени храни са свързани с 3% до 20% по-висок риск от смърт.

При хората, които почти не се движат и прекарват по-голямата част от деня седнали, диапазонът е значително по-голям – от 46% до над 163% по-висок риск. Здравословните хранителни режими са свързани с 4% до 23% по-нисък риск от смърт, докато при хората с около 11 000 до 16 000 крачки дневно рискът е с 45% до 67% по-нисък в сравнение с тези, които правят между 2000 и 5000 крачки.

„Във всеки случай физическата активност или кардиореспираторната издръжливост имаха много по-силна връзка с перспективите за дълголетие“, казва Гесър.

Малките промени също имат значение

Според анализа дори ограничено увеличаване на движението може да бъде свързано със значителна разлика. При силно обездвижени хора добавянето на 2000 крачки дневно – приблизително разстоянието от една миля – е свързано с около 25% до 50% по-нисък риск от смърт. Увеличаването на физическата активност само с 5 до 10 минути дневно е свързано с 30% до 42% по-нисък риск.

За сравнение, удвояването на средната консумация на плодове и зеленчуци в САЩ от 2,5 на 5 порции дневно би било свързано с около 13% по-нисък риск. Повишаването на приема на пълнозърнести храни и фибри до препоръчителните нива е свързано с 6% до 20% по-нисък риск.

Изводите са в съответствие с препоръките на Световната здравна организация, според които възрастните трябва да извършват между 150 и 300 минути умерена или между 75 и 150 минути интензивна аеробна активност седмично. Препоръчват се и силови упражнения поне два дни седмично.

Прегледът не противопоставя движението на храненето

Авторите подчертават, че резултатите не означават отказ от здравословна диета. Те посочват, че оптималното здраве почти сигурно изисква едновременно качествено хранене и редовна физическа активност, но когато целта е по-дълъг живот и по-ниска смъртност от хронични заболявания, наличните данни дават по-силна подкрепа на движението и добрата физическа форма.

Изследователите уточняват и ограничението на анализа: голяма част от разгледаните данни са наблюдателни. Това означава, че те показват връзки между навиците и смъртността, но не могат сами по себе си да докажат, че физическата активност пряко причинява по-дълъг живот.