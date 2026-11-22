Внезапното и необичайно силно главоболие може да бъде сигнал за сериозен здравословен проблем, включително мозъчен кръвоизлив. За това предупреди неврологът д-р Филип Алексиев в предаването „Пулс“ по NOVA.

Особено внимание е необходимо, когато болката се различава от обичайните пристъпи на пациента и е придружена от гадене, повръщане, замаяност или световъртеж. Дори хората с хронична мигрена обикновено могат да разпознаят, че дадено главоболие не прилича на познатите им симптоми.

Кои признаци не бива да се подценяват

Д-р Алексиев припомни и трите основни предупредителни признака за инсулт – внезапна слабост в крайниците, асиметрия на лицето и нарушения в говора. При появата им, както и при внезапно настъпило изключително силно главоболие, трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

„Главоболие не е равно на мигрена“, подчерта д-р Филип Алексиев.

По думите му мигрената е неврологично заболяване, което често се проявява с едностранно главоболие, чувствителност към светлина, зрителни нарушения и замаяност. Пристъпите могат да бъдат провокирани от нарушения на съня, употреба на алкохол, определени храни и хормонални промени при жените.

Рискът от прекомерен прием на обезболяващи

Специалистът обърна внимание и на самолечението с обезболяващи. Продължителният и прекомерен прием на такива медикаменти може да доведе до медикаментозно индуцирано главоболие – състояние, при което болката се поддържа от самото често използване на лекарството.

„Картите се обръщат и всъщност ни боли глава, защото не сме си взели лекарството“, обясни неврологът.

При подобен проблем е необходима лекарска консултация и промяна на терапията. Съвременната медицина разполага и с възможности за профилактично лечение, което може да намали честотата на мигренозните пристъпи. При определени видове главоболие се прилага ботулинов токсин, но поставянето му трябва да се извършва от квалифициран специалист.

Сред честите причини за главоболие са още стресът, неправилната стойка и продължителната работа пред компютър. Те могат да доведат до прекомерно напрежение в мускулатурата на врата и главата, а психическото натоварване допълнително да понижи прага на болката.

Източници: nova.bg