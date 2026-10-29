Картофен, царевичен, от леща или нахут: Кой е най-здравословният чипс?

Картофеният чипс отдавна не е единственият избор на пазара. Все повече производители предлагат алтернативи от леща, нахут, царевица, ориз, грах и различни зеленчуци, представяйки ги като по-здравословни и богати на протеини. Но дали тези продукти действително превъзхождат традиционния картофен чипс?

Според специалистите по хранене основната суровина не е достатъчна, за да се определи дали един продукт е полезен. Значение имат начинът на приготвяне, количеството мазнини, съдържанието на сол и фибри, както и размерът на порцията. В някои случаи чипсът от бобови култури осигурява повече белтъчини, но може да съдържа почти толкова калории, колкото обикновеният картофен.

1. Картофен чипс

Картофеният чипс остава сред най-калоричните варианти, като обикновено съдържа между 500 и 550 калории на 100 грама. При пърженето картофите поемат значително количество мазнини, които могат да достигнат 30–35 грама на 100 грама продукт. Съдържанието на протеин е сравнително ниско, около 5–7 грама. Предимство на класическите солени варианти обаче е простият състав, който често включва само картофи, растително олио и сол. Печените разновидности обикновено съдържат по-малко мазнини, но не непременно много по-малко калории.

2. Царевичен чипс

Царевичният чипс има сходен хранителен профил. В зависимост от технологията на производство той осигурява приблизително 470–520 калории на 100 грама, а съдържанието на протеин е около 5–8 грама. Царевицата е естествен източник на определени фибри и каротеноиди, но количествата им в крайния продукт зависят от степента на преработка. Ароматизираните варианти, особено тези със сирене и пикантни подправки, често съдържат повече сол.

3. Чипс от леща

Сред най-популярните алтернативи през последните години е чипсът от леща, който обикновено съдържа между 400 и 480 калории и около 10–15 грама протеин на 100 грама. Това е приблизително два пъти повече белтъчини в сравнение с традиционния картофен чипс. Въпреки това продуктите често се произвеждат от брашно от леща, смесено с нишесте, масла и подправки. В резултат съдържанието на фибри невинаги е толкова високо, колкото потребителите очакват, а някои разновидности са сравнително солени.

4. Чипс от нахут

Чипсът от нахут предлага сходни предимства, като обикновено осигурява 10–16 грама протеин и 4–8 грама фибри на 100 грама. Комбинацията от белтъчини и фибри може да допринесе за по-продължително усещане за ситост. Това обаче важи най-вече за продукти, в които нахутеното брашно е основна съставка. При някои марки значителна част от съдържанието се формира от оризово или царевично брашно, което намалява хранителното им предимство.

5. Протеинов чипс

Още по-високо съдържание на белтъчини предлагат протеиновите чипсове, произведени от соев, грахов или млечен протеин. В зависимост от рецептата те могат да съдържат между 20 и 40 грама протеин на 100 грама, при калорийност около 350–450 калории. Това ги прави привлекателни за спортуващи и хора, които се стремят да увеличат приема си на белтъчини. Високото съдържание на протеин обаче не означава непременно по-добър хранителен състав. Част от тези изделия съдържат значителни количества сол, овкусители и други добавки.

6. Оризов чипс

По-различен е профилът на оризовия чипс, който често се произвежда чрез печене или експандиране. Някои разновидности са с ниско съдържание на мазнини, но обикновено осигуряват малко фибри и протеини, особено когато са направени от рафинирано бяло оризово брашно. Калорийността им е приблизително 380–450 калории на 100 грама. Заради високото съдържание на лесноусвоимо нишесте те невинаги засищат толкова добре, колкото продуктите от бобови култури.

7. Зеленчуков чипс

Зеленчуковият чипс от цвекло, моркови, пащърнак или сладки картофи също не е автоматично по-здравословен. Макар основните суровини да съдържат витамини, минерали и растителни пигменти, пърженето значително увеличава калорийността на крайния продукт. При някои разновидности тя достига 450–550 калории на 100 грама, практически колкото при обикновения картофен чипс. Част от чувствителните към топлина хранителни вещества също намаляват при обработката.

Разликите между отделните категории се виждат най-ясно при сравнение на ориентировъчните стойности на 100 грама продукт:

Картофен чипс (пържен): 500–550 калории и 5–7 г протеин.

Царевичен чипс: 470–520 калории и 5–8 г протеин.

Чипс от леща: 400–480 калории и 10–15 г протеин.

Чипс от нахут: 400–480 калории и 10–16 г протеин.

Протеинов чипс: 350–450 калории и 20–40 г протеин.

Оризов чипс: 380–450 калории и 5–8 г протеин.

Зеленчуков чипс (пържен): 450–550 калории и 3–7 г протеин.

Стойностите са приблизителни и могат да варират значително според състава и начина на производство.

Специалистите подчертават, че най-същественият показател при избора на чипс често е съдържанието на сол, а не суровината, от която е произведен. Световната здравна организация препоръчва възрастните да приемат под 5 грама сол дневно, включително количествата, които се съдържат в готовите храни.

Важно е също хранителните стойности да се сравняват на 100 грама, а не само на пакетче. По-малката разфасовка може да изглежда значително по-нискокалорична, без самият продукт да има по-добър състав.

Ако целта е по-висок прием на протеини и фибри, чипсът от нахут и леща може да има предимство пред картофения. Протеиновите варианти осигуряват още повече белтъчини, но не са непременно подходящи за всеки. За ограничаване на мазнините по-добър избор често са печените или експандираните продукти, стига да не съдържат прекомерно количество сол.

В крайна сметка няма един вид чипс, който категорично да превъзхожда всички останали. Дори продуктите от бобови култури и зеленчуци остават пакетирани закуски, чието място в здравословното хранене зависи най-вече от състава, честотата на консумация и размера на порциите.