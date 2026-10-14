Чиа семената: защо се накисват и какви са ползите им

Малките семена чиа образуват прозрачна желеобразна обвивка, когато попаднат във вода. Именно това е причината най-често да се накисват предварително или да се добавят към кисело мляко, овесени ядки и плодово пюре. Разбъбналите фибри увеличават обема на храната и могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост.

Чиа е семето на испанския градински чай – растение, произхождащо от Централно и Южно Мексико и Гватемала. Културата е била отглеждана от маите и ацтеките, а през последните десетилетия семената се превърнаха в съставка на мюсли, печива, пудинги и млечни продукти.

Какво съдържат семената чиа

Между 16 и 20% от състава на чиа са белтъчини, а фибрите могат да достигат до 40% от масата. Семената съдържат още калций, магнезий, фосфор, желязо, цинк и полифеноли. Маслото заема приблизително една четвърт до една трета от семето и е богато на ненаситени мастни киселини.

Чиа е растителен източник на омега-3, но не може напълно да замени рибата или водораслите. Причината е, че в чиа преобладава растителната форма на омега-3, докато рибата и водораслите осигуряват дълговерижни мастни киселини.

Високото съдържание на фибри е една от причините семената да се включват в режими за контрол на теглото. Това обаче не ги превръща във „вълшебно хапче“. В 100 грама чиа има приблизително 480–500 килокалории, затова количеството и цялостният хранителен режим имат значение.

Защо сухите семена могат да създадат проблем

При контакт с течност фибрите на чиа набъбват и образуват гел. Ако сухи семена бъдат погълнати на големи порции, те могат да се разширят още в хранопровода и да заседнат. Рискът е по-висок при хора със затруднено преглъщане.

Европейският орган за безопасност на храните определя чиа като „нова храна“ в Европейския съюз, тъй като семената не са били широко консумирани в общността преди 15 май 1997 г. Такива продукти преминават специална оценка за безопасност, преди да бъдат разрешени за продажба.

Псилиумът е различен продукт

Псилиумът не е разновидност на чиа. Той се получава от люспите на семената на яйцевидния живовляк – растение, различно от обичайния живовляк, който расте край пътищата. Люспите са особено богати на разтворими фибри и при смесване с вода образуват гел.

Европейската агенция по лекарствата посочва псилиума като средство при обичаен запек и за омекотяване на изпражненията. „Псилиумът трябва да се приема с много течност“, предупреждава агенцията. Тя не препоръчва употребата му при затруднено преглъщане, стеснение на стомаха или червата и съмнение за чревна непроходимост.

Псилиумът се използва и в безглутенови и нисковъглехидратни печива, където гелът помага за свързването на тестото. Както при чиа, достатъчното количество течност е ключово за безопасния прием.

Източници: health.unian.net