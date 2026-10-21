Скариди или пилешко: кое има повече холестерол?

На пръв поглед изборът изглежда лесен: скаридите имат повече холестерол, а пилешкото филе – по-малко. При еднакво количество обаче разликата не е единственият важен показател. От значение са още частта от пилето, наличието на кожа и начинът на приготвяне.

Според данните за хранителния състав 100 грама сварени скариди съдържат около 189 милиграма холестерол. При същото количество печено пилешко филе без кожа стойността е приблизително 85 милиграма. Това означава, че стандартна порция от 85 грама скариди осигурява около 161 милиграма холестерол, докато порция пилешко филе – около 72 милиграма.

Повече холестерол, но почти без наситени мазнини

Скаридите често са избягвани заради високото съдържание на хранителен холестерол. Те обаче са бедни на наситени мазнини – вида мазнини, който обикновено има по-силен ефект върху повишаването на LDL, известен като „лош“ холестерол.

„За повечето хора хранителният холестерол вече не е основна цел при намаляване на сърдечносъдовия риск“, посочва Американската кардиологична асоциация в актуалните си хранителни насоки. Организацията препоръчва фокус върху цялостен режим с повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, ненаситени мазнини и минимално преработени продукти.

Медицинските експерти от „Кливланд клиник“ също отбелязват, че скаридите са богати на холестерол, но съдържат малко наситени мазнини. Според тях именно наситените мазнини са сред основните хранителни фактори, които повишават холестерола в кръвта.

Пилешкото не винаги е по-лекият вариант

При пилешкото стойностите зависят от избраната част. Филето без кожа е сравнително постно, докато бутчето и месото с кожа съдържат повече общи и наситени мазнини. Пърженото пиле, панираните хапки и ястията със сметанови сосове могат да имат по-неблагоприятен хранителен профил от обикновени сварени или печени скариди.

Същото важи и в обратната посока. Скариди, приготвени в много масло, панирани или сервирани с мазен сос, вече не са сравними с варени или печени скариди. Начинът на готвене може да добави значителни количества наситени мазнини, натрий и калории.

Затова краткият отговор е: скаридите имат повече холестерол от пилешкото филе, но не непременно са по-лошият избор за сърдечносъдовото здраве. При сравнение между еднакви порции по-важни са общият хранителен режим, количеството наситени мазнини и начинът на приготвяне. При висок LDL холестерол, диабет или установено сърдечносъдово заболяване хранителният избор трябва да се съобрази с индивидуалните препоръки на лекар или диетолог.

Източник: health.clevelandclinic.org