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COVID-19 се увеличава във Варна
  Тема: Съветите на специалиста

COVID-19 се увеличава във Варна

16 Ноември, 2026 08:45 376 2

  • covid-19-
  • грип-
  • варна-
  • респираторни заболявания-
  • противогрипни ваксини

Лекари отчитат сезонен ръст на респираторните заболявания, но без данни за драматично влошаване на обстановката. Ваксинацията срещу грип продължава

COVID-19 се увеличава във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във Варна се увеличават случаите на остри респираторни заболявания, като сред установените инфекции в момента преобладава COVID-19. Грипът засега се регистрира само единично, а общопрактикуващите лекари определят ръста на заболеваемостта като нормален за сезона.

„Без елементи на драматизъм. Нормално за сезона“, коментира д-р Николай Христов, председател на регионалното звено на общопрактикуващите лекари.

COVID-19 преобладава сред изследваните пациенти

По думите на Христов при пациентите, които се съгласяват да бъдат изследвани, често се установява положителен тест за коронавирус. Такива резултати се откриват и сред деца в детски колективи.

„Грип практически няма – единични случаи“, посочи лекарят. Той уточни, че наред с COVID-19 се срещат и други обичайни респираторни инфекции.

Повишаването на случаите съвпада със застудяването и резките промени в температурите, които са характерни за периода. Според д-р Христов настоящото протичане на COVID-19 е различно от тежката ситуация по време на пандемията, но хората с повишен риск трябва да продължат да бъдат внимателни.

Ваксинацията срещу грип продължава

Тази година доставките на противогрипни ваксини са се забавили, но количествата по националните програми за деца и хора над 65 години вече са разпределени. Във Варна ваксините са пристигнали сравнително рано, а в практиката на д-р Христов са поставени около 80% от получените дози.

Ваксинационната кампания продължава, като според лекаря все още е подходящ период за имунизация. Той посочва, че пациентът трябва да е клинично здрав и да няма висока температура.

Като основни предпазни мерки д-р Христов препоръчва добра лична хигиена, избягване на близък контакт с болни хора и носене на маски от представителите на рисковите групи. Той предупреждава и срещу безразборната употреба на имуностимуланти.


Варна / България
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