Заболявания като морбили и коклюш отново привличат общественото внимание заради отлива от ваксините и разпространението на непроверена информация за имунизациите. Това коментира педиатърът д-р Пламен Масларски в ефира на „Събуди се“ по NOVA.

„Те първо не са изчезнали, просто намалява честотата, но те винаги са съществували и ще съществуват“, обясни специалистът. По думите му благодарение на ваксините честотата на тези заболявания в България е спаднала многократно, но рискът не изчезва напълно.

Подценяването започва, когато болестта не се вижда

Според д-р Масларски продължителното отсъствие на дадено заболяване от ежедневието кара хората да подценяват опасността. Така ваксините започват да изглеждат по-малко важни, а твърденията без научна основа могат да повлияят върху решенията на родителите.

Педиатърът коментира и разпространяваните твърдения за връзка между ваксините и аутизма. „Няма твърда информация, която доказва това твърдение“, заяви той. Световната здравна организация също посочва в актуален преглед на научните изследвания, че наличните надеждни данни не показват причинна връзка между ваксините и аутизма.

По думите на лекаря родителите често се колебаят заради информация, която не е проверена. Затова ролята на медицинските специалисти е да представят ползите от имунизациите спокойно и аргументирано, без да оказват натиск върху семействата.

Интересът към противогрипните ваксини расте

Д-р Масларски отчита и по-голям интерес към противогрипните ваксини. Той подчерта, че те имат значение не само за децата, но и за останалите членове на семейството, включително за възрастните хора.

„Грипът може да протече много тежко. Понякога възстановяването може да продължи дълго“, предупреди педиатърът. Инжекционната ваксина може да се прилага при деца от шестмесечна възраст, а назалната ваксина е предназначена за деца след навършване на две години. Международните препоръки също посочват шестмесечната възраст като начало за противогрипна имунизация, докато живата назална ваксина се използва при подходящи деца от две години нагоре.

Назалната ваксина се поставя без игла, но съдържа жив, отслабен вирус и може да предизвика леки грипоподобни симптоми. При деца с доказан имунен дефицит жива ваксина не се прилага.

По думите на специалиста имунизацията е особено важна за често боледуващи деца, за тези, които посещават детски заведения, както и за деца с хронични заболявания или живеещи с възрастни хора с хронични проблеми.