Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)

Грипът набира скорост, а в доказаните случаи в момента преобладава щамът A(H1N1). Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на БНТ. Паралелно с грипа се увеличават и случаите на COVID-19.

През последната отчетена седмица са регистрирани около 2600 случая на остри респираторни заболявания спрямо 1600 през предходната. Заболеваемостта е нараснала от 48 на 75 на 10 000 души, докато максималната стойност през миналия сезон е била 150 на 10 000.

Осем доказани случая на A(H1N1) за седмица

„Увеличава се заболеваемостта от остри респираторни заболявания. Това е категорично. Доста бързо се повишава. 2600 за предишната седмица спрямо 1600 по-предишната. Така че с бързи темпове катерим“, заяви проф. Ива Христова.

Засега най-често се установяват парагрипни вируси и риновируси, но броят на доказаните грипни инфекции се увеличава. Само за последната отчетена седмица са установени осем случая на A(H1N1), два на A(H3N2) и един случай на грип тип B. През миналия сезон водещ е бил щамът A(H3N2).

„Към момента доминиращ е тип A(H1N1), за разлика от миналата година, когато беше A(H3N2)“, каза проф. Христова. По думите ѝ всички установени щамове са включени в противогрипната ваксина.

COVID-19 също се разпространява, като случаите почти се удвояват в съседни седмици. Едновременното заразяване с грип и коронавирус е възможно, но коинфекциите са под 10% от изследваните случаи, посочи директорът на НЦЗПБ.

Все още има време за противогрипна ваксина

Основната част от противогрипните ваксини вече е доставена. Според проф. Христова имунизацията все още може да бъде направена навреме, тъй като за изграждането на имунитет са необходими около две седмици.

„Случаите се увеличават, но все още са малко. Сега е изключително подходящо. Изобщо не е късно“, заяви тя.

По-висок риск от усложнения има при малки деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания. При задържане на температурата, задълбочаване на кашлицата или липса на подобрение след първите дни трябва да се потърси лекарска помощ.

Проф. Христова коментира и разпространението на морбили. Случаите в страната са около 650. В областите Враца, Плевен и Ловеч броят им намалява, но през последните седмици са регистрирани нови заболели в София, предимно деца до 5-годишна възраст, които в почти всички случаи не са имунизирани.