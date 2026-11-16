Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)

Грипът набира скорост, а в доказаните случаи в момента преобладава щамът A(H1N1). Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на БНТ. Паралелно с грипа се увеличават и случаите на COVID-19.
През последната отчетена седмица са регистрирани около 2600 случая на остри респираторни заболявания спрямо 1600 през предходната. Заболеваемостта е нараснала от 48 на 75 на 10 000 души, докато максималната стойност през миналия сезон е била 150 на 10 000.„Увеличава се заболеваемостта от остри респираторни заболявания. Това е категорично. Доста бързо се повишава. 2600 за предишната седмица спрямо 1600 по-предишната. Така че с бързи темпове катерим“, заяви проф. Ива Христова.
Осем доказани случая на A(H1N1) за седмица
Засега най-често се установяват парагрипни вируси и риновируси, но броят на доказаните грипни инфекции се увеличава. Само за последната отчетена седмица са установени осем случая на A(H1N1), два на A(H3N2) и един случай на грип тип B. През миналия сезон водещ е бил щамът A(H3N2).
„Към момента доминиращ е тип A(H1N1), за разлика от миналата година, когато беше A(H3N2)“, каза проф. Христова. По думите ѝ всички установени щамове са включени в противогрипната ваксина.
COVID-19 също се разпространява, като случаите почти се удвояват в съседни седмици. Едновременното заразяване с грип и коронавирус е възможно, но коинфекциите са под 10% от изследваните случаи, посочи директорът на НЦЗПБ.
Все още има време за противогрипна ваксина
Основната част от противогрипните ваксини вече е доставена. Според проф. Христова имунизацията все още може да бъде направена навреме, тъй като за изграждането на имунитет са необходими около две седмици.„Случаите се увеличават, но все още са малко. Сега е изключително подходящо. Изобщо не е късно“, заяви тя.
По-висок риск от усложнения има при малки деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания. При задържане на температурата, задълбочаване на кашлицата или липса на подобрение след първите дни трябва да се потърси лекарска помощ.
Проф. Христова коментира и разпространението на морбили. Случаите в страната са около 650. В областите Враца, Плевен и Ловеч броят им намалява, но през последните седмици са регистрирани нови заболели в София, предимно деца до 5-годишна възраст, които в почти всички случаи не са имунизирани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА