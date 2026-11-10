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Надзорният съвет на НЗОК разглежда бюджета за 2027 г
  Тема: Икономика

Надзорният съвет на НЗОК разглежда бюджета за 2027 г

10 Ноември, 2026 04:57 377 0

  • нзок-
  • бюджет 2027-
  • здравеопазване-
  • здравни плащания-
  • лекарства

В проекта са заложени 5,684 млрд. евро приходи и разходи. Предвиждат се повече средства за болници, лекарства и профилактика

Надзорният съвет на НЗОК разглежда бюджета за 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще разгледа проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2027 г. Проектът е третата точка в дневния ред на заседанието. Преди него съветът трябва да обсъди промени във вътрешното разпределение на средствата за 2026 г. и актуализирано месечно разпределение на бюджета, както и изискванията за диагнози, при които се изисква експертиза.

Общият размер на приходите и разходите в проектобюджета е 5,684 млрд. евро. Това е увеличение с 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо бюджета за 2026 г. За здравноосигурителни плащания са предвидени 5,411 млрд. евро, което представлява ръст от 478,1 млн. евро.

Повече средства за болници, лекарства и профилактика

Най-големите разходни пера отново са болничната помощ и лекарствените продукти. За болнична медицинска помощ са заложени 2,562 млрд. евро, или близо 220 млн. евро повече спрямо настоящия бюджет. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение са предвидени 1,454 млрд. евро, което е увеличение със 120,1 млн. евро.

В извънболничната помощ са планирани 362,9 млн. евро за първична медицинска помощ и 368,8 млн. евро за специализирана медицинска помощ. За медико-диагностични дейности са заложени 176,7 млн. евро, а за дентална помощ – 242,6 млн. евро. Проектът включва и допълнителни 8 млн. евро за профилактични дейности.

Предвиждат се 44,76 млн. евро за медицински и други услуги, свързани с лечението на деца и възрастни в чужбина. За помощни средства, приспособления и медицински изделия за хора с увреждания са заложени 26,12 млн. евро.

Промяна във финансирането

С проекта се предлага част от дейностите, които досега са финансирани чрез трансфери от Министерството на здравеопазването, да преминат към пряко финансиране от здравноосигурителните вноски. Затова трансферите от здравното министерство към НЗОК се предвижда да намалеят от 101,49 млн. евро през 2026 г. на 32,74 млн. евро през 2027 г.

В мотивите към проекта е записано: „Преминаването към пряко финансиране от бюджета на НЗОК ще улесни и ще подпомогне контрола на НЗОК.“ Сред дейностите, за които е предвидено ново разпределение на финансирането, са лечението в чужбина и помощните средства за здравноосигурени хора с увреждания.

След разглеждането от Надзорния съвет проектът трябва да продължи през бюджетната процедура. Следват съгласуване в Националния съвет за тристранно сътрудничество, одобрение от Министерския съвет и обсъждане в Народното събрание.

Източници: healthcaremagazine.bg, zdrave.net


София / България
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