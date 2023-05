Жените могат да борят риска от проблеми с паметта чрез ходене

За жени на 65 или повече години всеки допълнителни 31 минути на ден умерена до интензивна физическа активност се свързват с 21% по-нисък риск от развитие на леко когнитивно (мисловно) увреждане или деменция според ново проучване, ръководено от изследователи от университета на Калифорния, Сан Диего (UCSD).

Рискът намалява с 33% с всеки допълнителни 1865 стъпки дневно.

„Като се има предвид, че началото на деменцията започва 20 години или повече преди симптомите да се появят, ранната интервенция за забавяне или предотвратяване на когнитивен спад и деменция сред възрастните хора е от съществено значение“, казва старши авторът на изследването Андреа Лакроа, професор в Училището по обществено здраве Herbert Wertheim на UCSD и науката за човешкото дълголетие.

За това проучване изследователите са включили данни от 1277 жени, които участвали в спомагателни проучвания на Инициативата за здравето на жените, които разглеждат паметта, физическата активност и здравето на сърцето.

Участниците в проучването носели акселерометри от изследователски клас. Те били помолени да се занимават с всекидневните си дейности до 7 дни.

Жените са направили средно по 3216 стъпки и 276 минути леки физически дейности, като домакинска работа, градинарство и ходене, всеки ден. Те имали и средно 45,5 минути умерена до интензивна физическа активност - например бързо ходене, и 10,5 часа седене на ден.

Констатациите са публикувани в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Жените са изложени на по-висок риск от развитие на проблеми с паметта и мисленето, отколкото мъжете, отбелязват авторите на изследването.

„Физическата активност е идентифицирана като един от трите най-обещаващи начина за намаляване на риска от деменция и болестта на Алцхаймер. Превенцията е важна, защото след като деменцията бъде диагностицирана, е много трудно да се забави или да се обърне нейният ход. Няма лечение.“, казва Лакроа.

Ходейки с бързо темпо, укрепвате сърдечносъдовата система, кръвообращението, дихателната система. При редовни упражнения нивата на холестерола се намаляват, което предотвратява развитието на атеросклероза и разширени вени. Никой масаж не може да замени ходенето, ако имате проблеми с междупрешленните дискове, пише zdrave.to.

Дори подобрява храносмилането. При ходене всички органи се насищат с кислород, отстраняват се шлаките и токсините.