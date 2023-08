Ползи и рискове от ежедневната консумация на вино

Чаша вино помага за намаляване на стреса и поддържа здравето на сърцето, но също така увеличава риска от някои видове рак и разваля фигурата, казва диетоложката Сара Гароне. Неочакваните последици от пиенето на вино тя изброи пред специализираното американско издание Eat This, Not That!

Гароне отбеляза, че ефектът на виното върху тялото зависи пряко от количеството консумиран алкохол. Според нея една чаша на ден се смята за относително безопасна за жените, а две за мъжете. В същото време ежедневното пиене, дори и в умерени количества, според Гароне, постепенно води до привикване на организма към алкохола, тоест рецепторите в мозъка се адаптират към ефектите и трябва да увеличите дозата, за да постигнете обичайния ефект.

Освен това специалистката предупреди, че дори малко количество вино увеличава риска от развитие на рак на мозъка, шията, хранопровода, черния дроб, гърдата и дебелото черво, а също така допринася за наддаване на тегло. „Средна чаша вино от 150 милилитра съдържа 120 до 125 килокалории. Добавете това към броя на другите калории и ще качите килограми, преди да го осъзнаете “, обясни Гароне.

В същото време тя отбелязва, че виното е не само вредно, но и полезно – намалява стреса, помага за релаксация и дори поддържа здравето на сърцето. „Проучване от 2023 г. установи, че умерената консумация на алкохол намалява честотата на сигналите за стрес в амигдалата, което понижава риска от сърдечни заболявания“, обясни Гароне, предава dariknews.bg.