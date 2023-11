Почина и вторият пациент с трансплантирано сърце от прасе

Лорънс Фосет, който стана вторият пациент с трансплантирано сърце от прасе, почина на 58-годишна възраст, съобщиха от Медицинския център на университета в Мериленд, предава БТА.

"С дълбока скръб съобщаваме за смъртта на Лорънс Фосет, 58-годишен пациент с неизлечимо сърдечно заболяване, който претърпя втората в света трансплантация на сърце от генетично модифицирано прасе. Той претърпя операцията на 20 септември и живя почти шест седмици след това", се казва в съобщението на центъра.

