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Безплатни прегледи за деца в Петрич

Безплатни прегледи за деца в Петрич

8 Март, 2025 08:49 404 2

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Те ще се проведат в многопрофилната болница за активно лечение в града

Безплатни прегледи за деца в Петрич - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес в Многопрофилната болница за активно лечение в Петрич лекари от инициативата "Детско здраве" ще преглеждат безплатно, пише БНР.

Нуждаещите се от консултации деца от града ще бъдат прегледани от специалисти уши, нос, гърло, офталмолози, кардиолози, травматолози, дерматолози, уролози, ортопеди, ендокринолози, гастроентеролози, невролози, хирурзи и други.


Петрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 анонимен

    1 0 Отговор
    Хората трябва да спрат да мислят ,че трудът на лекарите е безплатен!

    10:02 08.03.2025