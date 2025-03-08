Безплатни прегледи за деца в Петрич

Днес в Многопрофилната болница за активно лечение в Петрич лекари от инициативата "Детско здраве" ще преглеждат безплатно, пише БНР.
Нуждаещите се от консултации деца от града ще бъдат прегледани от специалисти уши, нос, гърло, офталмолози, кардиолози, травматолози, дерматолози, уролози, ортопеди, ендокринолози, гастроентеролози, невролози, хирурзи и други.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 анонимен
10:02 08.03.2025