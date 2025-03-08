Безплатни прегледи за деца в Петрич

"Това е предателство, а не политика": Украински военни реагираха остро на спрения от САЩ достъп до сателитни изображения

Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ (NGA) потвърди "временно спиране" на достъпа на Украйна до търговски сателитни ...