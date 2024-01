Изцяло нов клас живот е открит в човешката храносмилателна система

Надничайки в джунглата от микроби, които живеят в нас, изследователите се натъкнаха на нещо, което изглежда е изцяло нов клас вирусоподобни обекти.

"Това е лудост", казва Марк Пейфър, клетъчен биолог от Университета на Северна Каролина, който не е участвал в изследването, пред Елизабет Пениси в списание Science. "Колкото повече се вглеждаме, толкова по-безумни неща виждаме."

Тези мистериозни късчета генетичен материал нямат откриваеми последователности или дори структурни прилики, познати на други биологични агенти.

Затова биологът от Станфордския университет Иван Желудев и колегите му твърдят, че странното им откритие може изобщо да не е вирус, а вместо това да е изцяло нова група организми, които могат да помогнат за преодоляване на древната пропаст между най-простите генетични молекули и по-сложните вируси.

" Обелиските" обхващат клас разнообразни РНК, които са колонизирали и са останали незабелязани в човешките и глобалните микробиоми", пишат изследователите в статия.

