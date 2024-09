Учени от Тропическата ботаническа градина в Сишуанбанна (XTBG) към Китайската академия на науките са открили нов вид иглолистни храсти в Югозападен Китай, чийто екстракт е доказано ефективен при лечението на болестта на Алцхаймер, предаде Синхуа.

Новият вид, наречен Huperzia crassifolia, е открит по време на инвентаризация на медицински растения в югозападната китайска провинция Гуейчжоу. Лю Хунмей, изследовател от Тропическата ботаническа градина в Сишуанбанна смята, че Huperzia расте главно в умерените и бореалните климатични зони.

#China’s researchers discovered a new firmoss species, named Huperzia crassifolia, in Guizhou, an extract of which has been proved to be effective in the treatment of Alzheimer's disease. #China improving its citizens’ & humanity’s welfare. #techjuggernaut #tier1civilisation. pic.twitter.com/4n77DlMB8t