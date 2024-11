Пиенето на младини може да причини дългосрочно увреждане на мозъка

Учени от Пенсилванския държавен университет доказаха, че тежкото пиене в ранна зряла възраст може да причини дългосрочно увреждане на мозъка, съобщава БГНЕС.

Изследването, проведено върху мишки, е публикувано в списание Neurobiology of Aging. Проучването установи, че невроните, отговорни за предаването на сигнали в мозъка, претърпяват промени, подобни на тези, характерни за когнитивното увреждане. Тези промени засягат баланса между възбудителните пирамидални неврони и инхибиторните GABAergic неврони, което може да наруши способността на мозъка да се адаптира към сложни задачи.

Беше проведен експеримент с препиване при мишки, симулирайки човешката склонност към препиване през уикендите. Мишките получават достъп до алкохол на всеки четири дни в продължение на четири седмици, съответстващи на ранна зряла възраст. След това алкохолът беше напълно елиминиран за шест месеца, което се равнява на няколко десетилетия живот при хората.

#Bingedrinking as a #youngadult may cause permanent #braindamage decades on by fundamentally changing how the #brain's neurons communicate, suggests a new study in mice, potentially raising the risk of developing #Alzheimersdisease later in life.https://t.co/bYBqisJzRj pic.twitter.com/ZN9OzQ4kC2