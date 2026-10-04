Lexus обявява началото на международните продажби на своята флагманска яхта LY 680

Японският производител на премиум автомобили прави решителна крачка към утвърждаването си в сферата на луксозната корабостроителна индустрия. След като първоначално бе налична единствено на вътрешния пазар в Страната на изгряващото слънце, флагманската моторна яхта LY 680 вече официално се предлага за международни клиенти. 20-метровият плавателен съд, предназначен за висшия сегмент купувачи, ще направи своя голям световен дебют по време на престижното Международно яхтено изложение във Форт Лодърдейл, Флорида, което ще се проведе в периода от 28 октомври до 1 ноември 2026 година.

Новият модел идва като пряк наследник на пионерската LY 650, надграждайки концепцията с осезаемо повече пространствен комфорт на открито. Конструкторите са увеличили дължината на откритата горна палуба с близо 1,4 метра, а кърмовата платформа за къпане е удължена със 70 сантиметра. С обща дължина от 20,63 метра и широчина от 5,76 метра, луксозният плавателен съд предлага капацитет за 15 пасажери по време на дневни разходки, докато за нощувка са предвидени три самостоятелни каюти с общо шест спални места.

За физическото реализиране на проекта японската компания разчита на стратегическо партньорство с тайванския корабостроителен гигант Horizon Group, специализиран в изграждането на плавателни съдове по индивидуална поръчка. Архитектурата и цялостното стилово позициониране са дело на дизайнерския екип на Lexus, а производственият процес интегрира авангардни инженерни методи, заимствани директно от производствената система на майчината компания Toyota.

Външните линии на плавателния съд следват разпознаваемата философия L-finesse, позната от последните автомобилни generations на марката. Силовото задвижване е поверено на два корабни агрегата Volvo Penta, като клиентите могат да избират между модификациите IPS 1050 и IPS 1350. За продължителни плавания са осигурени горивни резервоари с вместимост от 4012 литра и резервоар за питейна вода с обем от 852 литра.

Морските амбиции на марката имат своята последователна история, започнала с концептуалния Sport Yacht през 2017 година и последвана от първия сериен модел LY 650 две години по-късно. Макар че продажбите на новата LY 680 стартираха на японския пазар през 2024 година, първият напълно завършен екземпляр бе официално демонстративно показан през март 2026 година. Въпреки че глобалните поръчки вече са отворени, от компанията все още запазват в тайна официалната начална цена на плавателния съд.