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Lexus започна да предлага странна екстра, която другите автомобилни производители не предлагат

Lexus започна да предлага странна екстра, която другите автомобилни производители не предлагат

14 Юни, 2026 12:00 1 380 3

  • lexus-
  • опция-
  • стелка

Сред дългия списък с екстри обаче изпъква едно наистина куриозно предложение, насочено към абсолютния комфорт и хигиена в купето

Lexus започна да предлага странна екстра, която другите автомобилни производители не предлагат - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският премиум бранд Lexus за пореден път доказва, че усещането за истински лукс се крие в детайлите, колкото и необичайни да изглеждат те на пръв поглед. Марката представи мащабна палитра от оригинални аксесоари за новото поколение на бизнес седана си ES на родния си пазар. Сред дългия списък с екстри обаче изпъква едно наистина куриозно предложение, насочено към абсолютния комфорт и хигиена в купето – специална поставка за крака с дезодориращи свойства, проектирана да се бори с неприятните миризми в областта на обувките.

Въпросната технологична стелка е налична както за водача, така и за неговия спътник отпред. На вътрешния пазар в Япония тази изключително ексцентрична, но практична опция се предлага срещу сумата от 46 200 йени, което се равнява на приблизително 250 евро. Очевидно инженерите от Страната на изгряващото слънце не признават никакви табута, когато става въпрос за перфектната атмосфера по време на път.

Разбира се, гамата от подобрения за Lexus ES далеч не се изчерпва с това. За любителите на по-динамичната визия японските купувачи могат да избират между ексклузивни аеродинамични компоненти, разработени директно от заводското подразделение на марката, както и от култовото тунинг ателие Modellista. Докато стандартният спортен пакет залага на агресивен преден сплитер, естетични странични прагове и модифицирана задна броня, то пакетът от Modellista отива крачка напред. Той снижава клиренса на седана с един инч (около 2.5 см) за по-нападателна стойка на пътя и добавя ефектно скрито осветление под праговете.

Светлинните ефекти в новия Lexus ES са развити до нивото на истинско визуално изкуство. Автомобилът посреща своя притежател със системата Welcome Illumination, която прожектира емблемата на бранда директно върху асфалта, а допълнителни диодни елементи по каросерията изрисуват сложни геометрични фигури в тъмнината. Премиум усещането се пренася и в интериора, където деликатна амбиентна светлина е интегрирана в поставките за чаши и джобовете на вратите, превръщайки нощните пътувания в релаксиращо изживяване.


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