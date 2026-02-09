Lexus-ите вече с щампа "made in China"

Японският премиум бранд Lexus е на прага на историческа трансформация, която ще промени завинаги начина, по който марката оперира на глобалната сцена. За първи път в своята история Toyota ще отвори собствена фабрика за луксозното си подразделение на територията на Китай, с което слага край на ерата, в която моделите на Lexus за този пазар бяха единствено вносни. Ли Хуей, оглавяващ Toyota China, хвърли картите на масата, разкривайки амбициозен план, който съчетава технологичен скок с мащабна индустриална експанзия.

Голямата новина за почитателите на изтънчения комфорт е официалният пазарен дебют на новото поколение Lexus ES, насрочен за април 2026 година. След като събра погледите на автосалона в Шанхай миналата година, седанът вече е готов да атакува пътищата. Но тук не става въпрос просто за нов дизайн – под изящните линии се крие радикално модернизирана архитектура. Новият ES е истински технологичен „хамелеон“, предлагайки гъвкавост, за каквато конкурентите само мечтаят. Китайските клиенти ще могат да избират между познатия хибрид ES 300h и две изцяло електрически версии – ES 350e и флагмана ES 500e.

Но докато новият седан ще радва окото по булевардите, истинската революция се случва в индустриалната зона Джиншан в Шанхай. Там вече кипи усилена работа по изграждането на нов завод, който според Ма Ли, генерален мениджър на Lexus (Shanghai) New Energy, ще бъде напълно готов до август 2026 г. Това не е просто поредното хале за сглобяване, а високотехнологичен център с пълен цикъл. В него под един покрив ще се раждат не само електрическите автомобили, но и техните „сърца“ – тяговите батерии.

Toyota наистина играе вабанк! Изключително любопитен е фактът, че това предприятие е 100% собственост на японския гигант. В страна като Китай, където традиционно западните и източните марки са принудени да влизат в сложни съвместни дружества с местни фирми, този ход е ясен сигнал за огромно доверие и стратегическа тежест. Подписването на официалните договори с властите в Шанхай бетонира позициите на Lexus, гарантирайки им автономия при вземането на решения и скорост на развитие, която е критична в днешната ера на мобилност.

Когато поточните линии заработят с пълна пара през 2027 година, от тях ще излизат до 100 000 автомобила годишно. Локалното производство ще позволи на марката не само да оптимизира логистиката и разходите си, но и да реагира светкавично на капризите на най-големия автомобилен пазар в света. Lexus вече не е просто гост в Китай – той се нанася за постоянно.