Lexus-ите вече с щампа "made in China"

9 Февруари, 2026 14:40 1 344 7

  • lexus-
  • китай-
  • фабрика

Toyota наистина играе вабанк

Lexus-ите вече с щампа "made in China" - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският премиум бранд Lexus е на прага на историческа трансформация, която ще промени завинаги начина, по който марката оперира на глобалната сцена. За първи път в своята история Toyota ще отвори собствена фабрика за луксозното си подразделение на територията на Китай, с което слага край на ерата, в която моделите на Lexus за този пазар бяха единствено вносни. Ли Хуей, оглавяващ Toyota China, хвърли картите на масата, разкривайки амбициозен план, който съчетава технологичен скок с мащабна индустриална експанзия.

Голямата новина за почитателите на изтънчения комфорт е официалният пазарен дебют на новото поколение Lexus ES, насрочен за април 2026 година. След като събра погледите на автосалона в Шанхай миналата година, седанът вече е готов да атакува пътищата. Но тук не става въпрос просто за нов дизайн – под изящните линии се крие радикално модернизирана архитектура. Новият ES е истински технологичен „хамелеон“, предлагайки гъвкавост, за каквато конкурентите само мечтаят. Китайските клиенти ще могат да избират между познатия хибрид ES 300h и две изцяло електрически версии – ES 350e и флагмана ES 500e.

Но докато новият седан ще радва окото по булевардите, истинската революция се случва в индустриалната зона Джиншан в Шанхай. Там вече кипи усилена работа по изграждането на нов завод, който според Ма Ли, генерален мениджър на Lexus (Shanghai) New Energy, ще бъде напълно готов до август 2026 г. Това не е просто поредното хале за сглобяване, а високотехнологичен център с пълен цикъл. В него под един покрив ще се раждат не само електрическите автомобили, но и техните „сърца“ – тяговите батерии.

Toyota наистина играе вабанк! Изключително любопитен е фактът, че това предприятие е 100% собственост на японския гигант. В страна като Китай, където традиционно западните и източните марки са принудени да влизат в сложни съвместни дружества с местни фирми, този ход е ясен сигнал за огромно доверие и стратегическа тежест. Подписването на официалните договори с властите в Шанхай бетонира позициите на Lexus, гарантирайки им автономия при вземането на решения и скорост на развитие, която е критична в днешната ера на мобилност.

Когато поточните линии заработят с пълна пара през 2027 година, от тях ще излизат до 100 000 автомобила годишно. Локалното производство ще позволи на марката не само да оптимизира логистиката и разходите си, но и да реагира светкавично на капризите на най-големия автомобилен пазар в света. Lexus вече не е просто гост в Китай – той се нанася за постоянно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 много ясно

    8 6 Отговор
    Преди няма и 2г се бяха събрали да разучават как китайците правят коли, вече се научиха и отварят завод. А ние, в ЕССР, още се учим как да отваряме бутилките с пласмасови капачки!

    14:45 09.02.2026

  • 2 Добре

    6 3 Отговор
    Не бях сигурен дали да си купя леко разхубавена Тойота на двойна цена, но сега след като вече няма да се прави и в Япония вече със сигурност ще си купя.

    Коментиран от #4

    14:47 09.02.2026

  • 3 Евроатлантик

    6 1 Отговор
    Ама никой не може би отклони от евроатлантическия ни път и да ни настигне в чушкопеците .

    Коментиран от #5

    14:56 09.02.2026

  • 4 Буха ха

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добре":

    Ясно е че не си собственик на Лексус, но поне сядал ли си в модел на под 30 години?

    15:05 09.02.2026

  • 5 Аре бегай

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    Ходи си в матушката да караш китайски масквичи ..

    Коментиран от #7

    15:25 09.02.2026

  • 6 Поредното доказателство

    3 0 Отговор
    За японското качество

    16:31 09.02.2026

  • 7 Хихиххи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аре бегай":

    Я сега ти да идеш и да си напишеш домашното, като прочетеш от кого щатите си купуваха ракетните двигатели RD-180, на които нямат аналог... :D

    17:18 09.02.2026