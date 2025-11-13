Новини
Технологии »
Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс

Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс

13 Ноември, 2025 11:43 705 1

  • електрическа яхта-
  • българска яхта-
  • яхта

Българският модел електрическа яхта CROOZE EZ28 е финалист в световните награди „The Gussies 2025“

Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българската компания Crooze е сред финалистите на престижните международни награди „The Gussies Electric Boat Awards 2025“, които отличават най-иновативните и устойчиви електрически плавателни съдове в света.

Моделът CROOZE EZ28 бе избран от международното почетно жури в категорията „Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft“, утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене.

Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс

„Това признание означава много за нашия екип – то празнува иновацията, отдадеността и визията зад това, което изграждаме в Crooze. Превърнахме идеите си в инженерни решения, а скиците – в реални изживявания. Така дефинираме същността на Crooze: траен дизайн, съвременна функционалност и електрическа елегантност,“ споделят от екипа на Crooze Yachts.

Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение, която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление. Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение, което осигурява достъп до ключови функционалности – включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации.

Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс

Подкрепете българската иновация!

Може да гласувате за CROOZE EZ28 в категория Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft на официалния сайт на наградите.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инж. Петков

    2 0 Отговор
    CROOZE EZ28 е интересна и амбициозна концепция, добър PR успех за българското електрическо корабостроене. Естествено, ще гласувам за българското, макар и да е само концепция, която цели привличане на инвестиции.
    Ако момчетата ме наемат, ще им кажа кое как да направят, за да имат солиден продукт.

    11:55 13.11.2025