Първата българска електрическа яхта е сред финалистите в престижен световен конкурс

Българската компания Crooze е сред финалистите на престижните международни награди „The Gussies Electric Boat Awards 2025“, които отличават най-иновативните и устойчиви електрически плавателни съдове в света.

Моделът CROOZE EZ28 бе избран от международното почетно жури в категорията „Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft“, утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене.

„Това признание означава много за нашия екип – то празнува иновацията, отдадеността и визията зад това, което изграждаме в Crooze. Превърнахме идеите си в инженерни решения, а скиците – в реални изживявания. Така дефинираме същността на Crooze: траен дизайн, съвременна функционалност и електрическа елегантност,“ споделят от екипа на Crooze Yachts.

Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение, която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление. Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение, което осигурява достъп до ключови функционалности – включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации.

Подкрепете българската иновация!

Може да гласувате за CROOZE EZ28 в категория Concept / In Development Electric Boats: Over 8m / 26ft на официалния сайт на наградите.