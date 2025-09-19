Новини
Новият Lexus Glam LX: Кич, който крещи за внимание

Новият Lexus Glam LX: Кич, който крещи за внимание

19 Септември, 2025 14:00 1 009 3

  • lexus-
  • glam lx

Возилото представлява нещо средно между мобилен салон за красота и символ на фаршив статус

Новият Lexus Glam LX: Кич, който крещи за внимание - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Lexus представи концептуалния Glam LX – всъдеход, който е създаден за тези, за които показността е начин на живот. Този автомобил не е просто превозно средство, той е мобилен салон за красота и символ на статус, разработен специално за хора, които ценят лукса и видимостта над всичко.

Салонът на Glam LX е истинско произведение на изкуството, създадено за максимален комфорт и показност. Автомобилът е оборудван с осветени огледала, специална станция за маникюр, шкаф за чанти и дори малък гардероб. Всичко е внимателно обмислено, за да могат дамите да се гримират и подготвят, преди да пристигнат на следващото си събитие.

Новият Lexus Glam LX: Кич, който крещи за внимание

Този Lexus не е просто средство за придвижване, той е част от визията за успех и изтънченост. С него не просто шофирате, а демонстрирате своя стил и грим в движение. Разработен в сътрудничество с Complete Customs в Тексас, този уникален модел дори има своя собствена страница на официалния уебсайт на Lexus.

Новият Lexus Glam LX: Кич, който крещи за внимание

Glam LX е създаден, за да покаже, че производителите се стремят да предложат иновативни решения, съобразени с желанията на своите клиенти. Този модел е доказателство, че луксът може да бъде персонализиран до най-малкия детайл, за да отговори на нуждите на хората, за които автомобилът е не само средство за транспорт, но и начин на себеизразяване.

Въпреки всичките си екстри и уникалност, производителят честно предупреждава, че заради доработките, гаранцията на автомобила може да бъде анулирана. За повечето потенциални купувачи обаче това е дребен детайл, тъй като основното е да изглеждат добре на снимка и да бъдат забелязани.


  • 1 123456

    1 0 Отговор
    де мотика , де ....!

    14:22 19.09.2025

  • 2 За фолк диви е

    0 0 Отговор
    Преди участия да се тунинговат.
    Много е готин Лексуса, чак изглежда вкусен.

    14:36 19.09.2025

  • 3 665

    0 0 Отговор
    Нека да е розов и така ще си го карам този Ленд круизър V шестак. Пък ако е дизеловият - и дъга да ми нарисуват няма да ми дреме.

    14:44 19.09.2025