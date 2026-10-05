Казваме "сбогом" на два модела на Mercedes

Mercedes-Benz слага ранен край на седана и кросоувъра EQE след едва четири години на пазара. Това е мощен сигнал, че стратегията на германския премиум гигант претърпява сериозна ревизия, а епохата на крайните експерименти с визията на електрическите модели окончателно отминава.

Когато германците представиха гамата EQE, тяхната цел беше да пренапишат правилата на аеродинамиката. Гладкият, капковиден силует безспорно помогна за постигането на нисък коефициент на челно съпротивление и по-голям пробег с едно зареждане, но цената за това се оказа твърде висока. Традиционните клиенти на марката така и не приеха дизайна с "яйцевидна" форма, който лиши автомобилите от класическото, масивно и респектиращо присъствие на пътя, с което седаните и всъдеходите с трилъчева звезда винаги са се отличавали. Към това се добавиха критичните забележки относно пространството в купето и качеството на част от интериорните материали, които трудно се връзваха със солидните цени на марката.

Реалността на глобалния пазар бързо показа, че купувачите в този сегмент не са готови да правят компромиси с естетиката в името на сляпото гонене на аеродинамична ефективност. Моделите от семейството EQE просто не успяха да генерират очакваните търговски обеми, което накара ръководството в Щутгарт да вземе прагматичното решение и да пренасочи огромните си ресурси към по-ранно разработване на следващо поколение автомобили.

Този ход отбелязва и постепенното изоставяне на специфичната номенклатура EQ като отделен бранд. Бъдещите електрически модели на марката вече няма да изглеждат като концептуални капсули от друго измерение, а ще се завърнат към класическите, разпознаваеми и обичани пропорции, съчетавайки авангардните технологии с традиционния лукс и излъчване на истински Mercedes.