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Звезда от F1 доказа, че и най-добрите могат да объркат предавките (ВИДЕО)

Звезда от F1 доказа, че и най-добрите могат да объркат предавките (ВИДЕО)

26 Октомври, 2026 19:08 883 2

  • кими антонели-
  • джордж ръсел-
  • гран при на сащ-
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  • formula 1-
  • amg

Пилотът на Mercedes допусна грешка по време на рекламни снимки преди Гран при на САЩ.

Звезда от F1 доказа, че и най-добрите могат да объркат предавките (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели удари дървена ограда с Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe по време на рекламни снимки преди Гран при на САЩ. Пилотът на Mercedes е маневрирал автомобила до колата на съотборника си Джордж Ръсел, когато е подал газ, без да изключи задна предавка. Инцидентът е станал на пистата Circuit of the Americas и е бил заснет от вътрешността на купето.

На кадрите Антонели изглежда изненадан от случилото се и поглежда назад към оградата. Ударът е с ниска скорост, а щетите по автомобила и дървената конструкция изглеждат леки. Джордж Ръсел е станал свидетел на грешката и веднага е намерил точната реплика. „Трябва да избереш режим Drive, за да се движиш напред!“, казал британският пилот, докато Антонели е останал спрял пред оградата.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, подготвен за пилотите на Mercedes, разполага с 1153 конски сили. Случката изглежда не е повлияла на представянето на Антонели през състезателния уикенд, тъй като той спечели Гран при на САЩ, след като първоначално попадна във видеото с неловката маневра извън състезателната линия.


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  • 1 Иван2

    4 0 Отговор
    Много слаба подготовка това не е картинг.

    19:37 26.10.2026

  • 2 хи хи

    2 0 Отговор
    Поколението Z толко си могат🤣

    20:16 26.10.2026