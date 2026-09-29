Прототип на най-агресивния сериен Mercedes се подпали на Нюрбургринг

Интензивните изпитания на пистата понякога крият сериозни рискове, което бе доказано по драматичен начин по време на най-новите тестове на дългоочаквания Mercedes-AMG GT Black Series. По време на бърза обиколка край легендарното германско трасе Нюрбургринг, тестовият екземпляр на безапелационната германски суперкар се запали.
Инцидентът е възникнал в резултат на екстремното натоварване и високите температури, като предварителните съмнения сочат, че разположените отстрани ауспухови тръби са пламнали и са възпламенили заобикалящите ги карбонови панелни елементи. За щастие, опитният тестов пилот е успял да овладее ситуацията и да напусне купето навреме без наранявания, а пристигналият на място екип за сигурност бързо е потушил пламъците.
Въпреки бързата реакция, инцидентът нанася удар по програмата за фина настройка на ултрамощната модификация. Повреденият автомобил е изтеглен обратно към щаба на марката за анализ на щетите, а тестовете на най-новата фаза на модела са временно преустановени. Инженерите сега ще трябва да установят точната техническа причина за запалването, преди прототипите отново да се завърнат на асфалта в преследване на нови рекорди и пазарен дебют, планиран за началото на следващата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерцедесажия
Коментиран от #4
20:06 29.09.2026
2 Автоценител
20:16 29.09.2026
3 Илонка
20:20 29.09.2026
4 Хахаха
До коментар #1 от "Мерцедесажия":Ти какво караш Вектра?
Коментиран от #6
20:45 29.09.2026
5 Хахахаха
20:53 29.09.2026
6 Алооо
До коментар #4 от "Хахаха":Какъв ти е проблема с Вектрите? Що се заяждаш с опелите?
20:57 29.09.2026