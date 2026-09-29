Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Прототип на най-агресивния сериен Mercedes се подпали на Нюрбургринг

Прототип на най-агресивния сериен Mercedes се подпали на Нюрбургринг

29 Септември, 2026 19:59 543 6

  • mercedes-
  • amg-
  • gt-
  • black series

Огънят вероятно е причинен от топлината от генерацията

Прототип на най-агресивния сериен Mercedes се подпали на Нюрбургринг - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Интензивните изпитания на пистата понякога крият сериозни рискове, което бе доказано по драматичен начин по време на най-новите тестове на дългоочаквания Mercedes-AMG GT Black Series. По време на бърза обиколка край легендарното германско трасе Нюрбургринг, тестовият екземпляр на безапелационната германски суперкар се запали.

Инцидентът е възникнал в резултат на екстремното натоварване и високите температури, като предварителните съмнения сочат, че разположените отстрани ауспухови тръби са пламнали и са възпламенили заобикалящите ги карбонови панелни елементи. За щастие, опитният тестов пилот е успял да овладее ситуацията и да напусне купето навреме без наранявания, а пристигналият на място екип за сигурност бързо е потушил пламъците.

Прототип на най-агресивния сериен Mercedes се подпали на Нюрбургринг

Въпреки бързата реакция, инцидентът нанася удар по програмата за фина настройка на ултрамощната модификация. Повреденият автомобил е изтеглен обратно към щаба на марката за анализ на щетите, а тестовете на най-новата фаза на модела са временно преустановени. Инженерите сега ще трябва да установят точната техническа причина за запалването, преди прототипите отново да се завърнат на асфалта в преследване на нови рекорди и пазарен дебют, планиран за началото на следващата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерцедесажия

    4 1 Отговор
    Ще призная че Мерцедес от 25 г. има проблеми с качеството и това струва огромни суми на клиентите ! ..Мерцедес е скъпа и лоша марка

    Коментиран от #4

    20:06 29.09.2026

  • 2 Автоценител

    1 0 Отговор
    Някои проблеми могат да се появят още при първи тестове, но не при всички. Проблемите на съвременните автомобили се появяват чак на четвъртия или петия ден. Тя пък немската легенда и без това си е под всякаква критика. И после с появата на санунерките на Мерцедес (2020) стават все по-скучни. Машина, но много калпава.

    20:16 29.09.2026

  • 3 Илонка

    0 0 Отговор
    От газовата Уредба е

    20:20 29.09.2026

  • 4 Хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мерцедесажия":

    Ти какво караш Вектра?

    Коментиран от #6

    20:45 29.09.2026

  • 5 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Ейййй много горят тия ДВГ.

    20:53 29.09.2026

  • 6 Алооо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Какъв ти е проблема с Вектрите? Що се заяждаш с опелите?

    20:57 29.09.2026