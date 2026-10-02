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Разкриваме истинската причина поради която стоповете на старите Mercedes-и са оребрени

Разкриваме истинската причина поради която стоповете на старите Mercedes-и са оребрени

2 Октомври, 2026 18:37 541 2

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Функцията не е само дизайнерска

Разкриваме истинската причина поради която стоповете на старите Mercedes-и са оребрени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако някога сте се заглеждали в класическите модели на Mercedes-Benz от 70-те, 80-те и началото на 90-те години, няма как да не сте забелязали техните специфични, плътно оребрени задни светлини. Днес тези релефни пластмаси изглеждат като симпатичен ретро акцент от епохата, когато автомобилите се правеха с по-суров и честен характер, но зад тяхната поява не стои обикновен дизайнерски каприз или случайна модна прищявка.

Германските инженери са вложили изключително много мисъл и прагматизъм в това решение, водени от чистата необходимост да подобрят безопасността на пътя. В онези години, а и не само пътната мрежа в Европа през есента и зимата често е била кошмар от кал, луга, пръски и мръсотия, която моментално се лепи по задницата на движещите се автомобили. Когато обичайните гладки стъкла или лещи се покриели с плътен слой мръсотия, задните светлини на колата на практика изчезвали от погледа на шофьорите отзад, което създавало сериозни предпоставки за инциденти в условия на лоша видимост.

За да разрешат този проблем, инженерите проектирали стъклата на стоповете с дълбоки канали и издадени ребра. Тази специална геометрия нарушавала потока и разпределението на калните пръски, така че мръсотията да не може равномерно и плътно да запуши цялата площ на светлините. Дори когато външната страна на корпуса е сериозно зацапана от прах или кал от пътя, влъбнатините и релефните канали позволяват на светлинния лъч да си пробие път през незасегнатите зони и да остане забележим за останалите участници в движението.

Освен чисто практическата си функция срещу зацапване, тези ребра имат и прекрасно оптично действие, разпределяйки светлината хомогенно по цялата дължина на лещата. С настъпването на ерата на аеродинамиката, гладките повърхности и модерните светодиодни технологии, необходимостта от подобни механични защити постепенно отпадна, но оребрените стопове останаха в спомените на феновете като символ на онази епоха, в която всеки детайл в автомобила е създаван с мисъл за истинска надеждност в реалния свят.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гальо Словоблудник

    2 0 Отговор
    Когато автомобилите се правеха с по-суров и честен характер. Даааа, честни ни бяха колите, не като сега купуваш Ролс, а навсякъде щампи БМВ

    18:46 02.10.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Тогава колите се правиха от инженери,а не от мениджъри както е днес.
    Пиши за едно раменната чистачка на Мерца.Там е гениалността,а не в стоповете.

    18:47 02.10.2026