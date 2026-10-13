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Комбито Mercedes C230 на Ники Лауда се продава "за без пари"

Комбито Mercedes C230 на Ники Лауда се продава "за без пари"

13 Октомври, 2026 12:42 935 1

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Автомобилът Mercedes-Benz C230 Kompressor от 1999 година е с пробег от 260 000 километра

Комбито Mercedes C230 на Ники Лауда се продава "за без пари" - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното комби Mercedes-Benz C230 Kompressor от 1999 година, което някога е било собственост на трикратния световен шампион във Формула 1 Ники Лауда, ще бъде изложено на търг в Австрия срещу изненадващо скромна сума. Аукционната къща Humer, Granner & Co GmbH оценява автомобила с пробег от 260 000 километра на едва между 5 000 и 8 000 евро, като наддаването е насрочено за 17 октомври 2026 година.

Колата има доста интересна съдба, след като е била открита забутана в навес във ферма в Австрия, разположена между Санкт Пьолтен и Виена. В продължение на десетилетията експлоатация и съхранение времето е оставило сериозни следи върху екземпляра, като организаторите на търга открито посочват забележки по каросерията и общо износване на материалите. Въпреки сериозните козметични проблеми и забележимото захабяване, комбито напълно запазва своята функционалност – то пали, движи се и спира безпроблемно.

Комбито Mercedes C230 на Ники Лауда се продава "за без пари"

Фабричната спецификация на автомобила включва класическия цвят металик Emerald Black, интериор в нюанс Mushroom, автоматичен климатик, ксенонови фарове и сензор за дъжд. През септември 1999 година местният представител Pappas доставя автомобила директно от завода, след което самият Ники Лауда го регистрира на домашния си адрес във Виена. Легендарният пилот го използва в продължение на почти две години, преди да го отпише през август 2001 година, след което возилото сменя още трима собственици.

Комбито Mercedes C230 на Ники Лауда се продава "за без пари"

Въпреки овехтялото си състояние и сериозните следи от времето, експертите определят автомобила като перфектен кандидат за пълна реставрация. Доказаният исторически произход и директната връзка с една от най-великите личности в историята на моторните спортове и ниската цена привличат масовото внимание на колекционери и фенове, готови да върнат блясъка на уникалното немско комби.

Макар цената да изглежда напълно нормална и дори солена за обикновено, изхабено комби от 1999 година с пробег от четвърт милион километра и сериозни козметични забележки, тя се оказва парадоксално ниска, когато се вземе предвид безценният исторически факт, че зад волана на този Mercedes е стоял самият трикратен световен шампион във Формула 1 Ники Лауда.


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  • 1 супер кола

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    уникален автомобил !!! изключително здрав много маневрен и комфортен имам ракъв седан преди това имах дизелов невероятно здрава машина караш и само сменяш масла и филтри!!!

    13:26 13.10.2026