Jaguar разкри колата, която раздели феновете на две

Jaguar официално разкри дългоочаквания си сериен флагман под името Type 01, който бележи не просто ново начало, а радикален и безкомпромисен преход към изцяло електрическо бъдеще за легендарната компания от Ковънтри. Представен като идеологически наследник на смелите дизайнерски концепции и авангардни изяви от последните години, новият гранд турер се превръща в най-мощния сериен автомобил в цялата история на марката, преначертавайки границите на лукса, инженерната мисъл и стилистичната смелост.

Внушителната машина разчита на усъвършенствана тримоторна електрическа конфигурация с един електромотор на предната ос и два независими на задните колела, които съвместно генерират над хиляда конски сили и въртящ момент от 1365 нютонметра. Тази сериозна мощност, управлявана от интелигентна система за разпределение на въртящия момент, позволява на тежащия луксозен седан да ускорява от място до 100 километра в час за едва 3.2 секунди, съчетавайки динамика от най-висок хиперкар клас с безупречния комфорт на класически британски лайнер за дълги пътувания.

Захранването на системата е поверено на масивна батерия с полезен капацитет от 118 кВтч, разположена така, че да осигури перфектно разпределение на теглото в съотношение 50:50 и изключително нисък център на тежестта. Благодарение на модерната 850-волтова високоволтова архитектура, автомобилът поддържа ултрабързо зареждане с мощност до 350 кВт, което позволява само за около 13 минути да се възстанови сериозен пробег от над 300 километра, докато общият пробег с едно пълно зареждане по цикъла WLTP достига впечатляващите над 700 километра.

Външността на Type 01 залага на необичайни, издължени пропорции с дължина над пет метра, огромни 23-цолови джанти и усъвършенствана активна аеродинамика, включваща прибиращ се заден спойлер и подвижни елементи за охлаждане. Въпреки масивните си габарити, маневреността в градски условия е съществено улеснена от съвременни софтуерни решения и система за завиване на задните колела, която скъсява радиуса на завой.